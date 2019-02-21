21 Şubat 2019 23:42

Kitaplarda ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfırlayan teklif yasalaştı

Ekonomide düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'de kabul edildi. Kitaplarda KDV'yi sıfırlayan teklif patronlara yönelik destekler de içeriyor.

Kitaplarda ve süreli yayınlarda KDV'yi sıfırlayan teklif yasalaştı

Fotoğraf: Volkan Furuncu/AA

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    Basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranının sıfırlanması, işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanması gibi düzenlemeleri de içeren Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

    Kanuna göre, basılı kitap ve süreli yayınlardaki KDV oranı sıfırlanacak.

    Patronlara, 2018 yılı içinde iş yerinden bildirilen sigortalı sayısına ilave olarak, 1 Şubat 2019 ila 30 Nisan 2019 tarihlerinde işe alınan sigortalılar için 3 ay süreyle prim, vergi ve ücret desteği sağlanacak.

    Bayram ikramiyeleri dahil edilerek yapılan hesaplama sonucunda evde bakım hizmeti desteği kesilen engellilere bu hizmet yeniden sağlanmaya başlanacak; ödenmeyen yardım tutarları da defaten kendilerine ödenecek.

    Kanun, geri kazanım katılım payları ile ilgili beyannamelerde de düzenleme içeriyor. (HABER MERKEZİ)

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