Tokat'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Tokat belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?
Tokat şehir manzarası | Tokat | Fotoğraf: Lubunya/Wikimedia Commons (CCBY-SA 4.0)
31 Mart yerel yönetim seçimleri için Tokat'ta AKP Eyüp Eroğlu'yu, İYİ Parti Hüseyin Yarıcı'yı, MHP Adnan Özmen'i, Saadet Partisi Alparslan Akyüz'ü, TKP Cem Kaymak'ı aday gösterdi.
Kentte önceki seçimlerde AKP ve MHP'nin güçlü olduğu gözüküyor. Başkanlık referandumunda yüzde 36,8 Hayır oyunun çıktığı kentte CHP bu seçimlerde aday göstermeyerek İYİ Partiyi destekleyecek.
TOKAT’TA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Eyüp Eroğlu
İYİ Parti - Hüseyin Yarıcı
MHP - Adnan Özmen
Saadet Partisi - Alparslan Akyüz
TKP - Cem Kaymak
TOKAT’TA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?
24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI
24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ TOKAT SONUÇLARI
2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU TOKAT SONUÇLARI
2014 YEREL SEÇİMLERİ TOKAT SONUÇLARI
(HABER MERKEZİ)
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