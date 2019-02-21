Mardin'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

2014 yılında yapılan yerel seçimlerde bağımsız giren Februniye Akyol ile birlikte Mardin büyükşehir belediyesi eş başkanlığına seçilen Ahmet Türk, İçişleri Bakanlığı tarafından 16 Kasım 2016’da görevlerinden uzaklaştırılması sonrası yerlerine kayyım atanmıştı. 2014 yerel seçimlerinde % 52.2 oyla seçilen Ahmet Türk, 31 Mart yerel seçimlerinde HDP’nin adayı oldu. MHP’nin AKP’yi desteklediği kentte AKP’nin adayı Mehmet Vecdi Kahraman oldu. CHP’nin adayı Süleyman Sarı olurken, İYİ Parti Tuna Işıkhan’ı aday gösterdi. 24 Haziran 2018 Genel seçimlerinde HDP’nin %60.58, AKP’nin % 37.4 oranında oy aldığı Mardin’de CHP ve İYİ Parti’nin oy oranları toplamı % 3,86 olmuştu. Saadet Partisi'nin adayı ise Mehmet Ali Kılıç oldu.

Rawest Araştırma Merkezi’nin 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimler için hanelerde yüz yüze yaptığı saha araştırmasının sonuçlarını açıklamıştı. 31 Ocak itibariyle sonlandırılan araştırmanın detaylarına göre Mardin’de 2014 yılında yüzde 52.2 oy alan HDP, bu seçimlerde yüzde 58.2'ye sıçrama yapıyor. AKP ise yüzde 37.4 olan oylarını yine kaybederek yüzde 35.4’e düşüyor.

SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

HDP- Ahmet Türk

AKP- Mehmet Vecdi Kahraman (Mardin eski Belediye Başkan Adayı)

CHP- Süleyman Sarı

İYİ Parti - Tuna Işıkhan

Saadet Partisi- Mehmet Ali Kılıç

MARDİN’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ MARDİN SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU MARDİN SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ MARDİN SONUÇLARI

"Kürdistani yerel seçim ittifakı" protokol imzaladı

Ahmet Türk Mardin için HDP'den aday adayı oldu

Kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediyesinde yakıt krizi

Antep'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?