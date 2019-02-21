MHP'de Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy için ihraç talebi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hatay Dörtyol Belediye Başkanı YaşarToksoy bugün itibariyle ihraç istemiyle tedbirli olarak disipline sevk edildi" açıklaması yaptı.

YAŞAR TOKSOY KİMDİR?

9 Ağustos 1961'de Hatay Dörtyol'da doğan Toksoy, ilk ve ortaokulu Kuzuculu Mahallesinde tamamladı. Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü 1. ve 2. sınıfları da aynı okulda okuyup daha sonra Adana Fatih Ticaret Lisesinden mezun oldu. 1990-1995 yılları arasında İ.D.Ç. Kamu Çalışanları Vakfı'nda çalıştı. Daha sonra Dörtyol Belediyesine girdi. Uzun yıllar Dörtyol Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve değişik görevlerde çalıştı.

Görevinden istifa ederek, 2009 Mahalli İdareler seçiminde Kuzuculu Belediye Başkanı seçildi. 2014 Mahalli İdareler Seçiminde de Dörtyol Belediye Başkanı seçildi. (HABER MERKEZİ)