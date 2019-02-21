Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy MHP'den istifa etti

"Cumhur İttifakı'na karşı tutum sergilediği" gerekçesiyle MHP Genel Merkezi tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, yaptığı basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Toksoy, "Hak, hukuk, adalet dedik. Milliyetçe Hareket dedik, Ülkücü Hareket dedik, Cumhur İttifakı dedik. Cumhur İttifakı'nın bütün kutsaliyetlerine sadık kaldık. Türk milletinin varoluşuna aşkla bağlandık. Milliyetçi Hareket Partimizden istifa ettiğimi hakikaten üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi.

Cumhur İttifakı için mücadele verdiklerini aktaran Toksoy, şöyle davam etti:

"Cumhur İttifakı sürecini, bütün engellemelere ve bütün ihanetlere rağmen en üst seviyede bütün gönül dostlarımızla, meclis üyelerimizle, omurgalı ülküdaşlarımızla ve yol arkadaşlarımızla temsil etme noktasında cumhurun ve Cumhur İttifakı'nın kutsaliyetlerine inanarak, bir savaş ve mücadele verdik. Cumhur İttifakı sürecine aykırı hiçbir harekette bulunmadık. 58 yıllık yaşamımın 45 yılı, Milliyetçi Hareketin, Ülkücü Hareketin mücadelesinde geçti. Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu bu yolda, inandığım değerlerden taviz vermeden bu savaşı, bu kutsal yürüyüşü, bu mücadeleyi ortaya koyduk."

YAŞAR TOKSOY KİMDİR?

9 Ağustos 1961'de Hatay Dörtyol'da doğan Toksoy, ilk ve ortaokulu Kuzuculu Mahallesinde tamamladı. Dörtyol Ticaret Meslek Lisesi Muhasebe Bölümü 1. ve 2. sınıfları da aynı okulda okuyup daha sonra Adana Fatih Ticaret Lisesinden mezun oldu. 1990-1995 yılları arasında İ.D.Ç. Kamu Çalışanları Vakfı'nda çalıştı. Daha sonra Dörtyol Belediyesine girdi. Uzun yıllar Dörtyol Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve değişik görevlerde çalıştı.

Görevinden istifa ederek, 2009 Mahalli İdareler seçiminde Kuzuculu Belediye Başkanı seçildi. 2014 Mahalli İdareler Seçiminde de Dörtyol Belediye Başkanı seçildi. (HABER MERKEZİ)