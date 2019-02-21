21 Şubat 2019 18:08

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında, ilk maçta 1-2 mağlup olduğu Portekiz ekibi Benfica'ya konuk olacak.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica karşısında

UEFA Avrupa Ligi logosu & Benfica logosu & Galatasaray logosu & Futbol topu görseli | Kolaj: Evrensel

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    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında, Portekiz'de Benfica ile karşılaşacak.

    Portekiz'in başkenti Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak ve Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Ovidiu Hategan yönetecek.

    GALATASARAY TURU NASIL GEÇER?

    Son 32 turunun İstanbul'da oynanan ilk maçında Galatasaray, Benfica'ya 2-1 mağlup olmuştu. Galatasaray, son 16 turuna yükselebilmek için 1-0 ve 2-1'lik skorlar hariç galip gelmek zorunda. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kaybetmeleri, berabere kalmaları veya 1-0 kazanmaları durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne veda edecek. Maç, 2-1 sarı-kırmızılı ekibin üstünlüğüyle tamamlanırsa uzatmalara gidilecek.

    GALATASARAY'DA FERNANDO VE LINNES YOK

    Galatasaray, Benfica müsabakasında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. İlk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bununan Martin Linnes, Benfica'ya karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de bu maçta görev alamayacak.

    GALATASARAY'IN SON 6 AVRUPA MAÇINDA GALİBİYETİ YOK

    Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

    Galatasaray, Avrupa kupalarında çıktığı son 6 maçtan galibiyetle aytılamadı. Sarı-kırmızılı takım, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması ilk maçında Rus ekibi Lokomotiv Moskova karşısında elde ettiği galibiyetten sonra oynadığı Avrupa maçlarının 6'sını da kazanamadı. Bu 6 karşılaşmada 3 gol bulan Galatasaray, kalesinde ise 10 gol gördü.

    Galatasaray Benfica’ya 2-1 yenildi

    Galatasaray Benfica’ya 2-1 yenildi

    BENFICA TEKNİK DİREKTÖRÜ LAGE: TURU GEÇMEK İSTİYORUZ

    Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage | Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

    Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, düzenlediği basın toplantısında ilk maçın avantajına güvenmeden kazanıp turu geçmek istediklerini söyledi. Lage, "6 haftadır burada olabilirim ama tarih Benfica'nın tarihi. Futbolu anlık düşünüyorum ve aklımda sürekli kazanmak var. Galatasaray iyi bir takım, tecrübeli bir teknik direktörü var. Zor maç olacak ama kazanmak istiyoruz. İstanbul'daki karşılaşma ve son lig maçına göre değişik bir 11 sahaya süreceğim" dedi.

    Benfica'da Rui Vitoria'nın yerine ocak ayında teknik direktörlüğe getirilen ve sözleşmesi dün yapılan açıklama ile 30 Haziran 2023'e kadar uzatılan Bruno Lage, şimdiye kadar takımının başında çıktığı 11 maçta 10 galibiyet aldı.

    GRIMALDO: MAÇA HAZIRIZ

    Benfica'nın sol beki Alejandro Grimaldo | Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

    Benfica'nın İspanyol sol beki Alejandro Grimaldo da "İlk maçtaki skor avantajı önemli değil. Karşılaşmaya hazırız. Bizim mantalitemiz futbolumuzu oynayıp maçı kazanmak" ifadelerini kullandı.

    Benfica'da Salvio, Jardel ve Fejsa sakatlıkları sebebiyle kadroda bulunmuyor.

    FATİH TERİM: ESKİLERİ ANLATMAK YETMEZ

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim | Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

    Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Benfica'ya karşı oynayacakları karşılaşmayla ilgili olarak, "Avantajlı olan ve favori gözüken Benfica. Bu gerçeği bir kere görelim ama bizim de kaybedecek hiçbir şeyimiz yok" dedi.

    Teknik Direktör Fatih Terim, sahanın her yerinde iyi mücadele etemeleri gerektiğini vurgulayarak "Benfica iyi savunma yapan ve mücadele yönü yüksek bir takım. Yenilirsek rakibi tebrik eder yolumuza devam ederiz. Benfica her şeyi ile çok iyi bir takım ama Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için her şeyi yapar. Başarının en büyük karşılığı istikrardır. Saydığımız zaman başarılara çok ara vermişiz. Kendi içinde yaptığımız mücadeleyi dışarıda Avrupalılar ile yaparsak daha başarılı olacağız. Çünkü bu sorun ekonomik, sosyal, teknik, her açıdan karşılığı olan bir sorun. Ölçmediğiniz bir şeyi geliştiremezsiniz. Biz bir kendimizi ölçüp hesaplaşalım, doğru noktaları koyalım. Sonra olmaması için hiçbir sebep yok. Hepimizin hatası var. Hep beraber oturup, tek olup karar alabiliriz. Küçük başarılarla yetinmemek lazım, daha büyüklerine daha yenilerine soyunmak lazım. Eskileri anlatmak yetmez.

    Galatasaraylı oyuncu Marcao | Fotoğraf: Şenhan Bolelli/AA

    Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao ise zor bir karşılaşmaya çıkacaklarına belirterek "Galatasaray bu tip maçları oynamak için hazır olan bir takım. İki takımın birbirine karşı çok büyük üstünlüğünün olmadığını ilk maçta gördük" yorumunu yaptı.

    GALATASARAY, AVRUPA'DAKİ 279'UNCU MAÇINA ÇIKIYOR

    Galatasaray, Portekiz'de oynanacak Benfica maçı ile Avrupa kupalarında 279. karşılaşmasına çıkmış olacak.

    Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 278 müsabakanın 107 tanesinden mağlup ayrıldı, 99'unda galip geldi. 72 maç ise beraberlikle bitti. Avrupa maçlarında tıplam 376 gol bulan Galatasaray, kalesinde ise 414 gol gördü.

    Galatasaray, Benfica ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

    • Galatasaray, "Kupa 2" olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 76 maç yaptı.
    • Sarı-kırmızılılar, bu organizasyonda oynadığı maçların 29'unu kazandı, 24'ünde berabere kaldı, 23'ünü kaybetti. Galatasaray bu maçlarda 120 gol atarken 100 gol yedi.
    • Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, daha önce UEFA Kupası ismiyle oynanan organizasyonda 2000 yılında şampiyon oldu.

    TÜRKİYE VE PORTEKİZ EKİPLERİ 52'NCİ KEZ KARŞILAŞIYOR

    Bu akşam oynanacak Benfica-Galatasaray maçı, aynı zamanda Türkiye ve Portekiz futbol takımları arasındaki 52. müsabaka olacak.

    İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 51 maçın 24'ünü Portekiz, 14'ünü ise Türkiye ekipleri kazandı. 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

    Galatasaray, daha önce 8 kez Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle mücadele etti. Bu maçların 5'ini kaybeden sarı-kırmızılılar 3 maçı kazandı. Galatasaray, bu maçlarda attığı 10 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.

    Benfica ise Türkiye takımlarıyla çıkıtığı 16 maçın 7'sini kazanırken 5'inde berabere kaldı, 4'ünde yenildi.

    BENFICA, TÜRKİYELİ TAKIMLARA ELENMİYOR

    Benfica daha önce Avrupa'da eleme turlarında 5 kez Türkiye takımlarıyla eşleşti ve hepsinde de turu geçen taraf oldu.

    Portekiz ekibi, 1975-1976 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ve 2012-2013'te UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi, 2011-2012'de ise UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Trabzonspor'u elemişti. Trabzonspor, Benfica'ya elenmesine rağmen Fenerbahçe'nin UEFA'dan aldığı ceza nedeniyle UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılmıştı.

    Benfica, 1980-1981 sezonunda Kupa Galipleri Kupası ilk turunda Altay'la eşleşti. İzmir'de yapılan ilk maç 0-0 sona ererken, Benfica evinde 4-0 kazanarak tur atladı.

    Portekiz ekibi, son olarak bu sezon başında UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile eşleşti. Sahasındaki maçı 1-0 kazanan Benfica, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı ve turu geçen taraf oldu.

    2016-2017 Şampiyonlar Ligi sezonu grup aşamasında İstanbul'da oynanan Beşiktaş-Benfica maçı, Portekiz ekibinin yer aldığı, yakın zamana damgasını vuran en heyacanlı müsabakalardan biri olmuştu. İlk yarısı Benfica'nın 0-3 üstünlüğüyle sonlanan maçta Beşiktaş ikinci yarıda 3-3'lük eşitlği sağlamış ve galibiyeti elinden kaçırmıştı.

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    GALATASARAY SON 16 AVRUPA DEPLASMANINDA GALİP GELEMEDİ

    Galatasaray, uluslararası organizasyonlarda dış sahada yaptığı son 16 maçı kazanamadı. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasında dış sahada oynadığı 14 maçta yenildi, 2 maçta berabere kaldı.  

    Galatasaray, bu süreçte İngiltere'nin Chelsea ve Arsenal, Danimarka'nın Kopenhag, İtalya'nın Lazio, İspanya'nın Real Madrid (2 kez) ve Atletico Madrid, Almanya'nın Borussia Dortmund ve Schalke 04, Belçika'nın Anderlecht, Portekiz'in Benfica ve Porto, İsveç'in Östersunds ile Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarına mağlup oldu. Sarı-kırmızılı ekip, dış sahada İtalya'nın Juventus ile Kazakistan'ın Astana takımlarıyla yaptığı maçlardan ise beraberlikle döndü.

    SARI-KIRMIZILILAR DEPLASMANDAKİ SON 24 AVRUPA MAÇINDA DA GOL YEDİ

    Galatasaray, deplasmanda çıktığı son 24 Avrupa kupası maçının hepsinde de gol yedi. Sarı-kırmızılılar, 2009-2010 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda Romanya'nın Dinamo Bükreş takımıyla yaptığı maçı 3-0 kazandı. Galatasaray, söz konusu müsabakanın ardından Avrupa kupalarında deplasmanda çıktığı 24 maçta da en az 1 gol yedi.

    Galatasaray, bu süreçte deplasmandaki Avrupa kupası maçlarında kalesinde 47 gol görürken rakip filelere 27 gol gönderdi. Sarı-kırmızılı ekip, son 24 maçta 5 kez kazanıp 4 kez berabere kalırken 15 mücadelede ise mağlup oldu.

    SON 4 DEPLASMANDA GOL ATAMADI

    Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 4 müsabakada gol atamadı.

    Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 4 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

    Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı son 4 deplasman maçında sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

    Galatasaray, Portekiz temsilcileriyle deplasmanda yaptığı 4 maçın 2'sini kazanırken, 2'sinde mağlup oldu.

    Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle 5. kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 4'ü deplasmanda olmak üzere 8 karşılaşma oynadı.

    Portekiz takımlarıyla dış sahada yaptığı 4 maçın 2'ini kazanan 2'sinde ise mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, bu maçlarda attığı 5 gole karşılık kalesinde 4 gole engel olamadı.

    İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

    Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, Portekiz'den 2-1'lik galibiyetle döndü.

    2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeniden Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, Lizbon'daki müsabakada 2-1 mağlup oldu.

    Galatasaray bu sezon da UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaştığı Porto'ya deplasmanda 1-0 yenildi. (SPOR SERVİSİ)

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