İZELMAN'da yeni teklif yok, sendika sokağa çıkma sinyali verdi

Metehan UD

İzmir

İZELMAN'ın bugün yapılan toplu iş sözleşmesi görüşmesinde yeni bir zam teklifi verilmezken, yüzde 22,3'lük teklif yenilendi. Sendika ise sokağa çıkma sinyali verdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait İZELMAN şirketinde örgütlü Genel-İş İzmir 1 ve 3 No’lu şubeler ile İzmir Büyükşehir Belediyesi yönetimi arasındaki 10. Dönem Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin yedinci oturumunda anlaşma sağlanamadı.

Bugünkü yapılan toplantıda sendika ile bürokratlar sadece bir maddede anlaşma sağlanabilirken ekonomik maddelerin tamamı hala masada. Bürokratlar yeni bir teklifte bulunmadı, önceki oturumda verdikleri yüzde 22,3'lük tekliflerini tekrarladılar. Bir sonraki oturum için ise 27 Şubat tarihi belirlendi. 3 Mart tarihine kadar anlaşma olmaz ise arabulucu süreci başlayacak.

Görüşme sonrası sendikacılar işçilere açıklamada bulundu. Verilen zam teklifi işçiler tarafından atılan 'Sadaka Değil Toplu Sözleşme', 'İş Ekmek Yoksa Barış Da Yok' ve 'Direne Direne Kazanacağız' sloganlarla protesto edildi. İZELMAN Müdürlüğü önünde oturma eylemi yapıldı.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Faruk Saral, verilen zam teklifinin işçiler tarafından geçersiz olduğunu dile getirerek, "Toplu sözleşmemiz bu toplantıdan sonra başlıyor. Bu ülkede kriz var ve çıkarılan bu krizi işçiler ödemeyecek. Verilen zam teklifinin bizim için hala geçersiz olduğunu söyledik. İzmir'de İZELMAN işçileri olarak yangınından su baskınına kadar, sel felaketine kadar bir yerden bir yere ulaştırmayı sağlayanlarız. Belediyenin ön yüzüyüz, gülen yüzüyüz. Bu kentin ayaklı gazetesiyiz. Bugünden itibaren kendimizi ifade etmek için daha zamanımız olan 3 Mart'a kadar, daha sonra da arabuluculu sürece dahil olana kadar yerel seçimler işçilerin lehine çevrilene kadar yani kazanımlarımızı alana kadar biz bu duruşumuzdan vazgeçmeyeceğimize söz veriyoruz. Bugün ilk eylemimizi burada yapalım ve oturarak açıklamamıza devam edelim" dedi.

Fotoğraf: Evrensel

"KONAK'A KADAR YÜRÜYECEĞİZ"

Genel İş 1 No'lu Şube Başkanı Engin Topal, eylem sinyali vererek şu ifadeleri kullandı: "Bize bugün yenilenen bir teklif sunmadılar. Kendilerine söyledik, tekrar istediğimiz oranı beyan ettik. Önümüzdeki hafta, bizim istediğimiz orana yakın bir teklif ile gelmezler ise arabalarımızı bırakarak buradan Konak'a kadar gideceğiz. Siyasetin toz duman olduğu bir zamanda bu kadar kişinin gel git yaşamasına gerek yok. Bu sesimizi kim duymak istiyorsa o duysun. Burdaki insanların oyalanacak vakti yok. Biz çok fazla bir şey istemiyoruz. Masada biten toplu sözleşme en iyi biten toplu sözleşmedir. Sesimizi duyanlara kadar haykıracağız."

6 BİN 500 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Toplu sözleşme görüşmeleri, Büyükşehir Belediyesinin ulaşım hizmetlerini yürüten ESHOT Genel Müdürlüğünde çalışan şoför ve atölye işçileri, su ve kanal hizmetlerini yerine getiren İZSU Genel Müdürlüğü ile fen işleri dairesi, park bahçe, çevre sağlığı mezarlıklar dairesi, balık hali, sebze, aşevi huzurevi, otoparklar, katı atık dairesi, idari birimler, Eşrefpaşa Hastanesi gibi 17 farklı birimde çalışan yaklaşık 6 bin 500 civarında işçiyi ilgilendiriyor. Sendika sözleşmden talepleri, yüzde 35 zam, ekonomik haklarda artış ve eksik ücretle çalışmanın son verilmesi.