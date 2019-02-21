Bilecik'te belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

AKP, 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri için mevcut Belediye Başkanı Nihat Can’ı aday gösterdi.

Can, 24 Haziran 2018’de dönemin Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı'nın yapılacak olan seçimler için milletvekilliği aday adaylığından istifa etmesinin ardından başkanlığa seçildi.

İYİ Parti’nin destekleyeceği CHP adayı, daha önce Şişli Belediyesi Teknik Başkan Yardımcılığı görevlerinde de yer almış Semih Şahin oldu.

Bilecik’te 2017 Başkanlık Referandumunu %51.1 oy oranıyla hayır kazandı.

BİLECİK'TE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Nihat Can

CHP: Semih Şahin

TKP: Rıza Emir

BİLECİK'TE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BİLECİK SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BİLECİK SONUÇLARI

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ BİLECİK SONUÇLARI

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)