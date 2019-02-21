HDP'den Meclis'e anadili kanun teklifi: Anadilinde hizmet verilsin

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, toplu taşıma araçları ve hizmetlerinin verildiği merkezlerde yerel, bölgesel dillerde hizmet verilmesine ilişkin TBMM'ye kanun teklifi verdi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Van Milletvekili Murat Sarısaç, Türkiye’de toplu taşımanın yapıldığı havaalanı, liman, gar, otogar gibi merkezler ile uçak, otobüs, tren gemi gibi araçlarda yerel dillerden hizmet almaları amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) bir kanun teklifi verdi.

"ANADİLDE HİZMET VERİLSİN"

Havaalanı, liman, otogar, gar ile uçak, gemi, otobüs ve trenlerde anadilde eğitim verilmesi gerektiğini belirten Sarısaç kanun teklifinde "Toplu taşıma hizmetinin verildiği hiçbir yerde en basit yönlendirme talimatlarında bile Türkçe dışında bölgesel veya yerel dillere yer verilmemektedir. Bununla birlikte güvenlik talimatlarının hayati önemde olduğu uçaklarda anons, bilgilendirme, yönlendirme ve ikazların anlaşılmaması beraberinde ciddi sorunlar da getirebilmektedir. Sosyal devlet ilkesinin bir gereği olarak kamusal hizmetin yurttaşlara etkin ve yaygın bir şekilde verilmesi elzemdir. Çünkü kamusal hizmetin çoğulculuk perspektifiyle farklı dillerde yurttaşlara sunulması ile kültürler arası ilişkiler getiştirilerek toplumsal uyumun ve tahammülün önü açılabilir. Bu nedenle Kürt nüfusun yoğun olduğu yerlerde bulunan toplu taşıma merkezlerinde anonsların Kürtçe yapılması veya yönlendirme ve bilgilendirme tabelalarında Kürtçe yer verilmesi; yine Türkiye sınırları dahilindeki Kürtlerin yoğun yaşadığı illere yapılan uçaklarda anonsların Kürtçe olması ve 'Güvenlik Talimatı Kartı'ında Kürtçeye yer verilmesi gerekmektedir. Buna benzer şekilde Türkiye’de konuşulan Lazca, Çerkezce, Pomakça, Abhazca, Romanca, Arapça gibi dillerde de talep olması durumunda toplu taşıma hizmetinin verilmesi sağlanmalıdır" ifadelerine yer verdi. (HABER MERKEZİ)

21 Şubat Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim neden önemli?

Dünya Anadili Günü'nde çağrı: Kürtçe eğitim dili olmalı

Anadili üzerindeki yasakçı uygulamalara karşı mücadele çağrısı