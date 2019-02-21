21 Şubat 2019 16:57

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yemin etti

Rahatsızlığı nedeniyle TBMM'de yemin edemeyen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal aylar sonra bugün meclise gelerek yemin etti.

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal yemin etti

Fotoğraf: Mehmet Ali Özcan/AA

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    CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

    AA'nın haberine göre Genel Kurul, TBMM Başkanvekili Levent Gök başkanlığında toplandı. TBMM Başkanvekili Levent Gök, "Bugün özel bir gün. Türk siyasetinin duayeni, TBMM'nin geçici başkanlarından değerli devlet adamı, değerli büyüğüm Sayın Deniz Baykal'ı, bugün, uzun bir aradan sonra TBMM'de görmekten büyük bir mutluluk diliyorum. Aramız hoş geldiniz." dedi.

    Gök, Deniz Baykal'ı, milletvekili yemini etmek üzere kürsüye davet etti.

    Baykal, tekerlekli sandalyede, görevlilerin yardımıyla kürsüye geldi. Bu arada milletvekilleri Baykal'ı ayakta alkışladı. Baykal, kürsüye gelirken milletvekillerini eliyle selamladı.

    Baykal, kürsüde milletvekili yemini etti. Yeminin ardından da Genel Kurulda bulunan milletvekilleri Baykal'ı yine alkışladı.

    Levent Gök, "Sayın Baykal bugün hepimize büyük bir mücadele örneği göstermiştir. Kendisine sağlık ve esenlikler dilerim." dedi.

    Yemin sırasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile TBMM Geçici Başkanı Celal Adan da Genel Kuruldaydı.

    Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal, kızı Aslı Baykal, Eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, bazı milletvekilleri, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de yemini izledi.

    DENİZ BAYKAL KİMDİR?

    Hüseyin Hilmi Baykal ve Feride Baykal'ın çocuğu olarak 1938'de Antalya'da doğan Deniz Baykal, 5 kez CHP genel başkanı olarak başbakan adayı oldu ancak başbakanlık koltuğuna oturamadı. 37., 42. ve 52. hükümetlerde yer alan Baykal, Dışişleri Bakanı, Başbakan Yardımcısı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Maliye Bakanı olarak görev yaptı.

    Deniz Baykal, 2010 yılının mayıs ayında medya tarafından açıklanan ve kendisine ait olduğu öne sürülen cinsel içerikli gizli kamera kayıtları ile ilgili haberlerin ardından 10 Mayıs 2010 tarihinden istifa ederek CHP’deki görevinden ayrıldı.

    Deniz Baykal, 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi‘ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963‘te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl ABD‘ de kaldı ve Colombia ile Berkeley üniversitelerinde çalışmalarını sürdürdü.

    Siyasetle 1960‘lı yıllara doğru Demokrat Parti iktidarına karşı gelişen öğrenci hareketlerine katılarak tanışan Baykal, 1973 Ekim’inde yapılan Genel Seçimlerde CHP‘den Antalya Milletvekili seçildi.

    12 Eylül 1980 darbesinden sonra bir süre Ankara’da Ordu Dil Okulu‘nda gözetim altında tutuldu. 1982 Anayasası’nın 5 yıl süreyle siyasi yasağı getirdiği politikacılar arasında yer aldı. 1983 yılında siyasal partilerin kurulmasına izin verilmesinden sonra “yasaklı olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüğü ” gerekçesiyle bir grup önde gelen CHP’li ve AP’li politikacıyla birlikte Çanakkale Zincirbozan Askeri Tesisleri‘nde 2. kez gözetim altına alındı. (HABER MERKEZİ)

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