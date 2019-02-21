Bornova Belediyesine grev kararı asıldı

İzmir Bornova Belediyesinde devam eden toplusözleşme görüşmelerinde de anlaşma sağlanamaması üzerine işyerinde örgütlü Genel İş İzmir 7 Nolu Şube yaptığı eylemle ile birlikte grev kararını belediye binalarına astı.

11 Nisan'a kadar anlaşma sağlanamaz ise sendika grev kararını uygulamaya geçirecek.

Büyükpark içindeki Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde toplanan Genel İş üyesi belediye işçileri 'Sadaka Değil Toplu Sözleşme' pankartının arkasında belediye binasına doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş esnasında 'Sözleşme Hakkımız Gasp Edilemez', 'Birleşe Birleşe Kazanacağız', 'Zafer Direnen Emekçinin Olacak' ve 'Gün Gelecek Devran AKP Halka Hesap Verecek' sloganları atıldı.

Basın metnini okuyan Şube Başkanı Kemal Köroğlu, belediyenin sendikaları muhatap almadığını vurgulayarak "Belediye yönetimi toplu iş sözleşmesi yapıp yapılamayacağının tedirginliğini taşıdığını, bakanlığa görüş sorduklarını yazılı, sözlü olarak bildirmiş ve toplu sözleşme görüşmelerine katılmamıştır. Oysa Türkiye’nin her yerinde 696 sayılı KHK ile belediye şirketlerine geçişi yapılan işçilerle toplu iş sözleşmesi yapılırken Bornova Belediye Başkanlığı yetkiyi dikkate almayarak yoksulluk sınırının altında çalışan ve asgari ücret farklarını talep eden işçiye bahaneler üreterek sessiz kalmayı tercih etmiştir" dedi.

'TAŞERONDA KALSAK BU PARAYI ALACAKTIK'

Kemal Köroğlu şunları söyledi “Yasaya göre Türkiye’de uygulanan en son toplu iş sözleşmesinde geçerli olan maddeleri talep edemeyeceğimizi sendikamız da işçiler de çok iyi bilmektedir. Zaten sendikamızın sunduğu toplu iş sözleşmesi taslağı yasanın el verdiği ölçülerde olup 1 Nisan 2018 tarihinden önce yani belediye şirketlerine geçişten önce taşeron olarak çalıştıkları dönemde sorunsuz ödenecek olan asgari ücret farklarının şu an için de ödenmesidir ve buna kanuni açıdan herhangi bir engel yoktur. Fakat Belediyenin ve şirketin tutumu bizleri grev ilanını asma sürecine dahil etmiştir” dedi.

BİN 200 İŞÇİ GREVE ÇIKACAK

Kadro düzenlemesini içeren KHK ile birlikte Bornova Belediyesi'nde çalışan bin 200'ün üzerinde işçi BorBel Personel AŞ'ye geçirildi. İşçiler Bornova Belediyesi'nin park bahçeler, temizlik, fen işleri, sosyal, kültür, tiyatro gibi 20'ye yakın biriminde çalışıyor. İşçilerin sözleşmeden beklentileri şöyle:

Asgari ücret fiyat farklarının ödenmesi,