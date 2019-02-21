Salih Müslim: Kürtlerin statüsü artık kabul edilmeli

Demokratik Birlik Partisi (PYD) Sözcüsü Salih Müslim, Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) IŞİD’in elindeki son alanlara yönelik operasyonunu da değerlendirdi. IŞİD'in yenilgisi sonrası Kürtlerin varlığının ve statüsünün uluslararası alanda kabul edilmesi gerektiğini belirten Salih Müslim, “Kuzey ve Doğu Suriye’deki sistemin statüsü kabul edilmediği müddetçe IŞİD’li tutukluların durumu da net değildir. Çetelerin faaliyetlerini yeniden güçlendirmemesi için Kürtlerin statüsünün tanınmasına ve çözüme ihtiyaç var” dedi.

ANHA’ya konuşan Müslim, “Süreç Kobanê’de başladı ve Deyrizor’da tamamlanmaya doğru gidiyor. Kürt halkının ve diğer halkların direnişi Türkiye'nin planlarını değiştirdi. Türkiye iç sorunlarını Suriye savaşıyla gizleme gayretindeydi ve tüm kamuoyunun dikkatini dışa yönlendirmişti. Ancak Türkiye dışarıda kazanamadı. Cizre Fırtınası Hamlesi’nin sonuna doğru yaklaşılırken Türkiye'de iki konu çetinleşmekte; biri Türkiye'nin İdlib’de ne yapacağı konusu diğeri ise ülke içinde yaşadığı sorunların net bir şekilde ortaya çıkması. Bu sorunlar 31 Mart yerel seçimlerine kadar sessizce duracak. Ancak seçimlerden sonra bu konular patlak verecek” ifadelerini kullandı. (DIŞ HABERLER)

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