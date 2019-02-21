Balyoz soruşturması savcısı Süleyman Pehlivan’a 13 yıl hapis cezası

Amirallere Suikast ve Balyoz soruşturmalarında görev yapan eski Yargıtay Üyesi Süleyman Pehlivan, "FETÖ" üyeliğinden 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Verilen cezada Pehlivan'ın "pişmanlık göstermediği" gerekçesiyle herhangi bir indirim uygulanmadı.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen ve tutuklanan Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) üyelerinin yargılanmasına devam edildi. Yargıtay 9. Ceza Dairesi tarafından Yargıtay Genel Kurul salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Pehlivan ve avukatı katıldı.

Esas hakkındaki savunmasını yapan Pehlivan, dosyadaki bilirkişi raporları, tanık beyanları ve ses kayıt çözümlerinden eylemin bir darbe çalışması olduğu düşünülerek kamu davası açıldığını savundu. (AA)