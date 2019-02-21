3 çocuğa işkence iddiası sonrası Van Barosu'na 65 barodan destek

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Hacıbekir Mahallesi’nde 15 Şubat günü gözaltına alınan çocuklardan 3’üne gözaltı esnasında ve sonrasında götürüldükleri Van Asayiş Şube Müdürlüğündeki işkence işkence iddiasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) baro hakkında suç duyurusunda bulunmasına karşı 65 baro tarafından ortak açıklama yapıldı.

‘SUÇ DUYURUSUNUN KABUL EDİLİR YANI YOKTUR’

Açıklamada, “Van Barosu tam olarak da Avukatlık Kanunu’nun kendilerine görev olarak yüklediği insan haklarını savunmak ve korumak adına hareket etmiştir. Gözaltındaki çocuklarla görüşülmüş, çocukların beyanları tutanağa bağlanmış, çocukların savcılık ifadelerinde de bu hususları belirtmeleri ve doktor raporlarının da bunu teyit etmesi üzerine sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Dolayısıyla gözaltında işkence ve fena muamele nedeniyle sorumlu emniyet personelleri hakkında derhal soruşturma açılması ve bu konuda açıklama yapılması gerekirken iş bu işkence ve fena muamelenin ortaya çıkarılmasında etkin rol oynayan Baro ve avukatlar hakkında suç duyurusunda bulunulmasının kabul edilir bir tarafı bulunmamaktadır” denildi.

TBB: SUÇ DUYURUSU GERİ ÇEKİLMELİDİR

Öte yandan duruma ilişkin bir açıklama yapan Türkiye Barolar Birliği, “Beklentimiz, Van Cumhuriyet Başsavcılığının işkence ve kötü muamele iddialarına ilişkin etkin bir soruşturma yürütmesi ve Emniyet Genel Müdürlüğünün Baromuz ve meslektaşlarımız hakkında yaptığı suç duyurusunu geri çekmesidir” dedi. (HABER MERKEZİ)