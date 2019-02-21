Ankara’da kadınlar katledilen Döndü Şengül için yürüdü

Ankara’da 8 yaşındaki kızını istismar eden eşini boşamak istediği öldürülen Döndü Şengül için kadınlar eylem yaptı.

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olayın ardından kadınlar bir araya geldi. Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği'nin çağrısıyla buluşan kadınlar, Sibel İsmet Çatık Ortaokulu önünde toplandı. Sokak ortasında katledilen Döndü Şengül'ün fotoğraflarıyla yürüyüş yapmak isteyen kadınlara polis engel olmak istedi. Polisin kadınların slogan atmadan sessiz bir şekilde yürümesi dayatmasına rağmen kadınlar, “Yaşasın kadın dayanışması” sloganları atarak yürüdüler. Çevredeki evlerde eylemi gören kadınlar sokağa inerek yürüyüşe katılması dikkat çekti.

SERBEST BIRAKANLARIN DA YARGILANMASI GEREKİR

Fotoğraf: Evrensel

Döndü Şengül'ün evi önünde yapılanm açıklamada Tuzluçayır Kadınları Dayanışma Derneği adına konuşan Elif Sancı, “8 yaşında kızı ve 5 aylık bir oğlu vardı. Yoksulluk ve şiddet kıskacında yaşayan bir yşayan bir kadın, çocuğuna cinsel istismarda bulunan kocasına dava açtı. Mahkeme çocuğu yurda götürdü ama istismarcı Şükrü Şengül serbest bırakıldı. Anne çocuğunu yurttan alıp evi tek etti. Koruma kararı çıkarılmasına rağmen, güpegündüz sokak ortasında öldürüldü” dedi.

Kızına istismarda bulunan Şüşkrü Şengül'ü serbest bırakan hakim, savcı, devlet güçleri'ne seslenen Sancı, “Döndü'ye bir hayat borcunuz var. 8 yaşında bir kız çocuğuna anne borcunuz var. 'Kızımın sütü aka aka öldü' diyen Döndü'nün annesine bir evlat borcunuz var" dedi.

Cezasızlıkla, cesaret veren söylemlerle kadınların katledildiğini belirten Sancı, “Artık yeter kadın ve çocukların payına düşen bu mu olacak? O katili denetimli serbestlikle bırakan devlet görevlilierin de yargılanması gerekir. Artık bir kişi daha eksilmek istemiyoruz. Şükrü Şengül'ün en ağır cezayı alması içinelimizden geleni yapacağız” diye konuştu. (Ankara/EVRENSEL)