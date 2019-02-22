Türk Traktör işçisi: Bu sefer oy değil, bir ders verilmeli

Hasan KARA

Ankara

Ankara’da bir araya geldiğimiz metal işçileriyle yaklaşan yerel seçimleri, kurulan tanzim satış noktalarını ve ülke ekonomisinin geldiği noktayı konuştuk. Bir Türk Traktör işçisiyle sohbetimiz son günlerin tartışılan tanzim satış noktalarından açıldı. Tanzim satış noktalarının seçim yatırımından başka bir şey olmadığını düşünen Türk Traktör işçisi şöyle konuştu: “Sanki savaştaymışız gibi kuyruklar oluştu ilk günlerde. Oralardan alışveriş yapanlar da gariban insanlar. Patronların vergileri sıfırlanıyor, asgari ücretten de kesintilerle bu noktalarda zararına satış yapılıyor. Sen tarım ülkesiyken, her şeyi dışardan ithal et; ondan sonra da seçim öncesi halkın gözünü böyle boyamaya çalış. İşçilerin, emekçilerin artık bu oyunlara gelmemesi lazım.”

"İŞTEN ATMALAR DEVAM EDİYOR"

Yıllardır AKP’den başka partiye oy vermediğini söyleyen başka bir Türk Traktör işçisi ise ülkenin ve işçilerin durumunun her geçen gün kötüleştiğini anlatıyor. İşçinin sözleri şöyle: “Memleket ne hale geldi. Bizim fabrikada işten atmalar devam ediyor, fabrikanın çoğunun maaşının önemli bir bölümünü İŞKUR gibi kurumlarla devlet ödüyor. Yani kendi maaşımızı kendimiz ödüyoruz. Sadece bizim fabrikada değil her yerde durum kötüye gidiyor. Mart ayında daha kötüye gidecek. AK Parti’nin bu seçimde kaybetmesi lazım. Benim akrabalarımın çoğu pazarcı, onları da terörist ilan etti. Zaten onlar da kan ağlıyordu, zararına satış yapıyordu. Artık ortak düşünce bu seçimde AK Parti’ye oy değil, ders vermek lazım.”

Sohbetimizde diğer bir Türk Traktör işçisi de böyle giderse ülkede durumun iyiye gideceğini düşünmediğini belirterek, “O yüzden artık AK Parti gitmeli. Ben bu sefer umutluyum. Ankara, İstanbul gibi iller AK Parti’nin elinden giderse tepetaklak olurlar” dedi.

MAN motor fabrikasında çalışan bir işçi ise tarımın dışa bağımlı hale gelmesiyle bitme noktasına geldiğini, diğer yandan kendi fabrikası yurt dışına çalıştığı için yoğun çalışsa da diğer fabrikalarda da üretimin azaldığını söyledi.

Hem üretimi hem de ücretleri artıracak politikalar geliştirilmesi gerektiğini düşünen işçi, “Ama AK Parti’nin böyle bir derdi yok. Bizim fabrikada hâlâ AK Parti’nin meseleleri çözeceğine inananlar var, ama herkesin bugüne kadar nasıl çözülmediyse bundan sonra da AK Parti’nin hiçbir sorunu çözmeyeceğini bilmeleri lazım” dedi.

"PATRONLARIN VERGİLERİ SİLİNİYOR, İŞÇİYİ GÖREN YOK"

Herkesin bu seçimde yaşanan ekonomik sorunları düşünerek oy vermesi gerektiğini söyleyen başka bir MAN motor işçisinin sözleri ise şöyle: “Bugün en ucuz şey işçiden başkası değil. Patronların vergileri siliniyor, devlet hemen yardıma koşuyor ama emekçiyi gören yok. Tanzim satış noktaları da çare olamaz. Zaten seçime kadar bir yatırım olarak görülüyor. Madem halka ucuza meyve, sebze satacaksın o zaman çiftçiyi rahatlat, üretimi yükselt. Ama nerede… Sonuç olarak bu seçimlerde herkesin artık sorunların farkında olarak oy vermesi lazım” dedi.