21 Şubat 2019 15:54

Hem ihracat hem satışlar düştü, beyaz eşyada daralma sürdü

Beyaz eşya satışlarındaki gerileme Ocak 2019’da devam etti. Satış ve ihracat rakamlarından da düşüş yaşandı.

Hem ihracat hem satışlar düştü, beyaz eşyada daralma sürdü

Fotoğraf: Bosch basın bülteni

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    Beyaz eşya satışlarındaki gerileme ocak ayında da sürerken; söz konusu dönemde iç satışlar yüzde 9, ihracat ise yüzde 3 düştü.

    Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre; buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi ve fırından oluşan dört ana ürün grubunda iç satışlar ocak ayında yüzde 9 düşüşle 364 bin 676 adet oldu. İhracat da ocak ayında yüzde 3 düşüşle 1.22 milyon adete geriledi. Söz konusu ayda beyaz eşya üretimi ise yüzde 14 azaldı ve 1.57 milyon adet oldu.

    Beyaz eşya iç satışları ÖTV teşviklerine rağmen 2018 yılında yüzde 17 daralmıştı. TÜRKBESD başkanı yıl sonu değerlendirmesinde, mart sonunda kadar uzatılan ÖTV indiriminin 2019 boyunca devam etmemesi durumunda sektörün yüzde 15 küçülmesinin beklendiğini söylemişti. (EKONOMİ SERVİSİ)

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