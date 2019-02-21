Yayıncılar Birliği Başkanı: e-Kitap’taki KDV sıfıra çekilmeli

Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen Sosyal Hizmetler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifine dair Anadolu Ajansına açıklamalarda bulundu. Kocatürk, “Basılı kitaptaki KDV sıfıra çekilirken, önerimiz e-Kitap’ta da KDV’nin istisnaya tabi tutulmasıdır. İçeriğin yayılması ve zenginleşmesi açısından bakıldığında e-Kitap’taki KDV’nin sıfıra çekilmesinde uzun vadede fayda olacaktır” dedi.

Kocatürk, yazarlardan yüzde 17 gelir vergisi ile yüzde 18 KDV kesildiğini, bu hususun da istisnaya dahil edilmesini beklediklerini söyledi.

Kocatürk, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen yasa teklifinin Genel Kurulda kanunlaşması ile her ay başvuruda bulunarak KDV kesintilerini alabileceklerini, bunun geriye dönük 2017 ila 2018 yıllarını da kapsayacağını anımsattı.

Kocatürk, kitapçıların kapanmaması için dünyanın birçok ülkesinde sabit fiyat yasasının uygulandığına dikkat çekti. Büyük holdinglerin ya da dijital platformlarca yapılan indirimlerin, kitapçılara yönelik yıkıcı sonuçlar doğurduğunu anlatan Kocatürk, “Büyük holdinglerin yaptığı indirimler, kitapçılar açısından yıkıcı sonuçlar doğurmaktadır. Kitapçıları bu tür risklerden koruyan sabit fiyat yasasının, bizim ülkemizde de uygulanması gerekiyor. Böylelikle küçük yayıncı korunmuş, sektörün daralmasının önü kesilmiş olur.” diye konuştu.

Kocatürk, basılı kitapta uygulanacak KDV istisnasının olumlu sonucunun, okura da yansıyacağını söyledi. Yayıncıların KDV alacaklarının hızlı şekilde ödenmesinin, kitapların ucuzlamasına da katkı sunacağını belirten Kocatürk, “Kitaplarda en az yüzde 8 ucuzlama olacaktır” ifadelerini kullandı. (KÜLTÜR SERVİSİ)