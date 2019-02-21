Zirai ilaçlarla ilgili tanzim satış iddiası Meclis gündemine taşındı

CHP Adana Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Ayhan Barut, sebze ve meyveden sonra zirai ilaç, gübre ve tohumların da tanzim satış noktalarında çiftçiye satılacağı iddialarını Meclis gündemine taşıdı. Soru önergesi sunan Barut, "Belediyelerde zirai ilaç, gübre ve tohum satışını kim, hangi birikim ve yeterlilikle yapacak?" diye sordu.

Sebze ve meyveden sonra zirai ilaç, gübre ve tohumların da tanzim satış noktalarından üreticilere satılacağı iddialarını Meclis gündemine taşıyan Ayhan Barut, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yanıtlanması istemiyle soru önergesi hazırladı.

"TARIMI VE ÜRETİCİYİ BİTİRDİLER"

Önergeyi Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına sunan Ayhan Barut, "Son 17 yıldır uygulanan yanlış politikalar sonucu ülkemizde tarım çökmüştür. Üretici üretemez, ürettiğinden kazanamaz, tüketici ise ürün alamaz hale gelmiştir. Ülkemiz tarımda net ithalatçı konuma getirilmiş ve insanlarımız domates, biber, patlıcan, soğan, patates için tanzim satış noktalarında kuyruklara sokulmuştur" diye konuştu.

BU SORULAR YANIT BEKLİYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun "Nasıl tanzim satış yaptıysak ilaç, gübre ve tohumda da aynısını yapacağız" açıklamasını hatırlatan Ayhan Barut, şu sorulara yanıt istedi:

Ziraat Mühendislerinin diplomaları zirai ilaç bayiliği için yeterli görülmeyerek sınava tabi tutulup, başarı gösterirlerse ruhsat verilirken, çok büyük kısmı ithal edilen zirai ilaç, gübre ve tohumu zabıtalar mı satacak?

Hangi ilaç niçin ve nasıl kullanılır belediyelerde bilgi sahibi olan birim var mı? Kim hangi mesleki bilgi, birikim, tecrübe ile bunu yapacak?

Gıda tanzim satış noktalarında küçük hacimli ve küçük bedelli ürünler peşin satılmaktadır. Ancak büyük hacimli, zirai ilaç, tohum ve gübre satışları için tonlarca ürün satışlarını nasıl yapacaksınız?

Yine alım gücü olmayan çiftçilerimizin çok büyük bir kısmı büyük bedelli (5.000 TL, 10.000 TL, 50.000 TL, 100.000 TL ve üzeri) alış verişlerini 6 ay - 12 ay aralığında veresiye yaparken bu maliyeti nasıl karşılayacaksınız?

Büyük kısmı ithalata dayalı bu girdilerin (ilaç, tohum, gübre) yerli üretimi için yatırımlar ve AR-GE çalışmalarınız var mı?

Tarım Kredi Kooperatiflerini daha işlevsel ve çiftçiye destek olur hale getirmeyi düşünüyor musunuz?

Tarım için çare çiftçi borçlarının yapılandırılması, vergisiz mazot, ilaç, gübre, tohum ve enerjide indirim yapılmasıdır. Bu konularda bir çalışmanız olacak mı?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun açıklamasını uygulanır buluyor musunuz? Bu konuda bir çalışmanız söz konusu mu?"

(Adana/EVRENSEL)