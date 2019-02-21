Urfa'da 7 esnaf, 14 yaşında bir çocuğa istismarda bulundu

Urfa Ceylanpınar’da 14 yaşındaki bir çocuk, 7 erkeğin cinsel istismarına maruz kaldı. İlçede esnaf olan 7 kişi gözaltına alındı. Çocuğun bir yakınına anlatması ile ortaya çıkan olayda esnaf oldukları öğrenilen 7 erkeğin 14 yaşındaki çocuğu sistematik bir şekilde istismar ettikleri öğrenildi. Çocuğun ifadesi alındıktan sonra 7 erkek gözaltına alındı. Sanıkların savcılığa ifade vermesi bekleniyor. (MA)