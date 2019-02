Çocuklara istismarda bulunan korucu için tutuksuz yargılanma kararı

Çocuklara cinsel istismarda bulunan korucunun tutuksuz yargılanmasına tepki gösteren Avukat Harika Karataş, mahkemenin kötü bir emsal karara imza attığını söyledi.

Hakkari Yüksekova’nın Büyükçiflik (Xirvate) beldesinde 6 ve 12 yaşlarındaki iki kardeşe cinsel istismarda bulunan Korucu Sedat E’nin yargılandığı davanın 4’üncü duruşması Yüksekova Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, “Zincirleme şeklinde çocuğun nitelikli cinsel istismarı” suçundan yargılanan sanığın, tutuksuz yargılanmasına karar verdi. Mahkeme kararına tepki gösteren ailenin avukatı Harika Karataş, kararın benzer davalar için kötü bir emsal olduğunu söyledi.

‘DELİLLER DİKKATE ALINMADI’

Avukat Harika Karataş | Fotoğraf: MA

Olayın ortaya çıktığı tarihten sonra tutuklanan sanığın sadece 7 ay tutuklu kaldığına dikkat çeken Av. Karataş, dosyada sanığın aleyhine birçok delil olmasına rağmen mahkemenin tutuklama kararı almadığını dile getirerek “Adli tıp raporu bu durumun kesin olduğunu gösteriyor. Mahkeme hukuka aykırı bir şekilde, sadece ikametgah adresi bulunduğu gerekçesiyle ve sanığın beyanını göz önünde bulundurarak bu kararı verdi” dedi.

Korucu olan sanığa ilişkin “adli kontrol şartları” bile uygulanmadığına vurgu yapan Karataş, duruşmaya dahi katılmayan sanığın ikametgah adresinde bulunmadığını ve mahkemenin bunları görmezden geldiğini söyledi. Mahkemenin vermiş olduğu kararın istismar davalarında emsal olarak gösterilebileceğini belirten Karataş, “Bu kötü bir emsal. Bundan sonra cinsel istismar davalarında alınacak kararları etkileyebilecek bir karar. Cinsel istismar sanıkları tutusuz yargılama, hatta cezasız kalma yönünde kararlara sahip olabilir” dedi.

KADINLARA ÇAĞRI

Çocukların annesi N.E. ise mahkemenin, aldığı kararla istismarın önünü açtığını söyledi. Anne E, “İki çocuğuma cinsel istismarda bulanan kişi şu an dışarıda ve her an birine cinsel istismarda bulunabilir. Kadınlar sahip çıksın çocuklarıma. Cinsel istismarcıya gereken ceza verilsin artık” diye konuştu.