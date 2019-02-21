"Duvarsız Bir Dünya İçin Şiir" buluşması düzenlendi

Şairler ve şiirseverler, Dünya Şiir Hareketinin çağrısıyla Nâzım Hikmet Kültür Merkezinde “Duvarsız Bir Dünya İçin Şiir” buluşmasınde bir araya geldi. 25 yıldır cezaevi duvarları arasında tutulan Şair İlhan Sami Çomak şahsında bütün özgürlüğü kısıtlanmış yazar ve şairler için adalet talep edildi.

Açılış konuşmasını yapan Türkiye Yazarlar Sendikası Genel Başkanı Mustafa Köz, “Flamasız, sancaksız, bayraksız, sınırsız ve duvarsız bir ülke varsa o da şairlerin yürekleridir. Bu yüreklerin daha fazla yan yana gelmesi ve birlikte olması gerekmektedir” dedi. Filistin’in önde gelen direniş şairlerinden Mahmut Derviş’in “Şiir bir savaş uçağını düşüremez, ama pilotunun düşüncelerini değiştirebilir” sözünü hatırlatan Köz; “Biz de bu kanla örülen dünyanın halinde şiire daha fazla ihtiyaç duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Suriyeli Şair Malak Mustafa, 2011 yılında Meddelin kentinde düzenlenen etkinliği anlatırken, “Mafyanın egemenliğinde yer alan şehirden yoksullar, dağlardan inen köylüler, çocuklar, gençler, yaşlılar, herkes ama herkes şiir dinlemek için yanımıza geliyorlardı” dedi. Mustafa, şiirin halkları birleştirme ve barıştırma gücü olduğunu belirtti.

İLHAN SAMİ ÇOMAK’LA DAYANIŞMA

Kültürler Arası Şiir ve Çeviri Akademisi (KAŞÇA) Başkanı Erkut Tokman ise altı yıl önce Dünya Şiir Hareketinin otuz yedi ülkede düzenlediği ortak etkinliğiyle KAŞÇA’nın kurulduğunu hatırlattı. 2011 yılında Kolombiya’nın Meddelin şehrinde düzenlenen etkinlik içinde doğan Duvarsız Bir Dünya İçin Şiir Hareketinin şiir ve barış arasındaki bağ ile insan ruhunun ve doğanın korunmasını amaçladıklarını vurguladı.

Bu hareketin Türkiye komitesi olarak bu sene aldıkları kararı açıklayan Tokman, “Türkiye’nin en uzun süre hapiste tutulan şairi İlhan Sami Çomak için uluslararası bir imza kampanyası başlatıyoruz” dedi. İlhan’ın şahsında aslında hapsedilmiş bütün yazar ve şairleri kapsayacağını belirten Tokman, “Bu hareketin kapsamında dolaştığı bütün ülkelerde hapisteki yazar ve şairlerin de isimleri eklenecek” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)