Büyük Menderes Havza İnisiyatifi: Taşıma suyla göller korunmaz

Büyük Menderes Havza İnisiyatifi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Burdur mitinginde “Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceğiz, böylece Burdur Gölü’ndeki su çekilmesini telafi edeceğiz” sözlerini hatırlatarak “Göller taşıma suyla korunmaz” uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının Büyük Menderes Nehri yakınında yaşayan on binlerce köylüyü, çiftçiyi endişeye sevk ettiğine dikkat çeken İnisiyatif açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Burdur Gölü’nün suyunun çekilmesinin en büyük nedeni, gölün çevresinde yapılan çok sayıda gölet ve barajlardır. Yine gölün çevresinde yapılan sulu tarımda köylülerin topraklarını sulamak için açılan yasal ve yasal olmayan binlerce su kuyularıdır. Göl çevresindeki çok sayıda taş ocağı, suyu tutan gölün doğal ekolojik yapısında hasarlar oluşturmaktadır. Bu da gölün suyunun yıllar içerisinde çekilmesine neden olmaktadır.”

Açıklamada, Burdur Gölü’nün suyunun çekilmesinin Büyük Menderes Nehri’nin kaynaklarıyla giderilmesi durumunun kabul edilemeyeceğine vurgu yapılarak “Büyük Menderes Nehri’ni korumaya ve doğanın ekolojik dengesini bozmaya yönelik her durumda gereken duyarlılığı göstermeye devam edeceğiz” denildi.

18 Şubat'ta Burdur'da düzenlenen mitingte konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burdur Gölü'nü takviye etmek için Büyük Menderes Nehri kaynaklarından su vereceklerini, göldeki su çekilmesini "telafi" edeceklerini söylerken, "14 baraj ve bir gölet inşa ettik. 7 baraj ve bir göletin yapımı da devam ediyor. Laf değil, iş üretiyoruz iş" ifadelerini kullanmıştı. (Denizli/EVRENSEL)

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