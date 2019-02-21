KESK Kadın Komisyonu: Eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetim istiyoruz

KESK Kadın Komisyonu, yerel seçimlere ilişkin tutumunu açıkladı.

KESK Genel Merkezi'nde yapılan basın açıklamasında konuşan KESK Kadın Sekreteri Gülistan Atasoy, toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü yerel yönetimlerden yana oy kullanma çağrısında bulundu.

Tüm kadınlara yerel seçimlerde “özgürlükçü, demokratik, katılımcı, toplumcu, laik, barıştan, emekten yana , ekolojik, şeffaf, yerel yönetim programları lehine oy kullanma çağrısı yapan Atasoy, siyasette kadınları yalnızca vitrin olarak görenlere, kadını, yaşamda yok sayanlara ve kadın ile erkeği eşit görmeyenlere oy vermeyeceklerini söyledi.

Kadın istihdamına engel olanlara, kadınları düşük ücretli, yarı zamanlı, güvencesiz işlere mahkûm etmek isteyenlere değil, tam zamanlı ve güvenceli istihdam sağlayacak, tüm meslek alanlarını kadınlara açacak olanlara oy vereceklerini belirten Atasoy, her mahalleye ücretsiz, nitelikli, bilimsel, ulaşılabilir, anadilinde 24 saat hizmet veren kreşler, yaşlı ve hasta bakımevleri, doğum sonrası devredilemez ebeveyn izni, kadınlar için en az 24 hafta doğum izni taleplerini sıraladı.

Kadına yönelik şiddete ilişkin yaptırımları uygulayacak, 8 Mart’ı kadın emekçiler için ücretli tatil hakkını tanıyacak, bu hakkı içeren toplu iş sözleşmelerine imza atacak adaylara oy vereceklerini ifade eden Atasoy, “Ne giyeceğimize, nasıl yaşayacağımıza, kaç çocuk doğuracağımıza karışanlara, bedenimiz, emeğimiz, kimliğimiz üzerinde tahakküm kurmaya çalışanlara, makbul kadın yaratmaya çalışanlara oy yok! Oyumuz, bedenimizin, emeğimizin bizim olduğunu, yaşamlarımızın öznesi olduğumuzu kabul etmiş olanlara” dedi.

"GÖRÜNEN VE GÖRÜNMEYEN EMEĞİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Kadınlar olarak AKP’nin biat eden toplum yaratmak amacıyla makbul kadın tarifine sığmayarak, görünen ve görünmeyen emeğimize sahip çıkacaklarını belirten Atasoy, “Hayatımıza, bedenimize, kimliğimize, dilimize, emeğimize sahip çıkarak, savaşa karşı barışı, sömürüye karşı emeği, özelleştirmelere karşı kamuyu, dinin araçsallaştırılmasına karşı laikliği, talana karşı doğayı savunacağız. Bütün kadınları toplumsal cinsiyet eşitlikçi ve özgürlükçü ilkeler doğrultusunda seçim yapmaya çağırıyoruz” dedi. (Ankara/EVRENSEL)