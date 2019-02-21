Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Aktunç, Metin Uca'yı tehdit etti

Tiyatrocu, Yazar ve Sunucu Metin Uca, Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç tarafından tehdit edildiğini duyurdu.

Ülkü Ocakları İstanbul İl Başkanı Kazım Erdi Aktunç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "@MetinUca İstanbul'un herhangi bir sokağında bir gün karşılaşırsak eğer, işte o zaman diz çökmek ne demek, kafa çökertmek ne demek sana itina ile anlatacağım !" ifadelerini kullandı.

@MetinUca İstanbul’un herhangi bir sokağında bir gün karşılaşırsak eğer, işte o zaman diz çökmek ne demek, kafa çökertmek ne demek sana itina ile anlatacağım ! — Kazım Erdi AKTUNÇ (@kazimerdiaktunc) 20 Şubat 2019

Metin Uca da, Twitter hesabından verdiği yanıtta "Ülkü ocakları İstanbul İl Başkanı olarak Sn Bahçeli’ye verdiğim yanıt için beni tehdit edip kafa çökertmeden söz edeceğinize sayın başkanınız @sinanates16 nın Beşiktaş ÜO’dan yetişme örneğini verdiği sayın Aziz Sincar gibi beyin kullanma gücünü ironiyi mizahı anlamaya çalışın” dedi.

Ülkü ocakları İstanbul İl Başkanı olarak Sn Bahçeli’ye verdiğim yanıt için beni tehdit edip kafa çökertmeden söz edeceğinize sayın başkanınız @sinanates16 nın Beşiktaş ÜO’dan yetişme örneğini verdiği sayın Aziz Sincar gibi beyin kullanma gücünü ironiyi mizahı anlamaya çalışın pic.twitter.com/bvR5WMRmPg — Metin Uca (@MetinUca) 21 Şubat 2019

(HABER MERKEZİ)