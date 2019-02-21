Çiğli Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi’ye Tariş'ten destek

İzmir'de Çiğli Belediyesi Bağımsız Meclis üyesi adayı Cihan İşçi, Tariş direnişindeki işçileri ziyaret ederek, Çiğli’deki işçilerin söz sahibi olması için aday olduğunu dile getirdi.

Çiğli’de işçilerin bağımsız meclis üyesi adayı Cihan İşçi, Tariş Zeytin ve Zeytinyağ Fabrikası önünde sendika hakkı için 107 gündür direnen işçileri ziyaret etti. İşçi ile birlikte Deriteks Sendikası İzmir Şube Başkanı Makum Alagöz’ün de yer aldığı ziyarette Tariş işçileri "Oyumuz Cihan İşçi"ye dedi.

Gıda İş Sendikası Ege Bölge Başkanı Gürsel Köse, İşçi’yi yıllardır işçi mücadelelerinden, fabrikalardaki sendikal çalışmalardan tanıdığını, birlikte Billur Tuz’da da mücadele ettiklerini vurgulayarak, “Biz başarı dilemekten öte kendisini gönülden destekliyoruz. O, bizlerin adayıdır. Tariş’te çalışan işçilerin, Billur Tuz’da çalışan işçilerin adayıdır. Bu süreçte de birlikte çalışacağız”dedi.

Sendikalaştıkları için işten atılan DİSK/Gıda-İş üyesi TARİŞ işçilerinin atılan işçilerin geri alınması, işçiler üzerindeki baskıların son bulması ve sözleşme imzalanması talepleriyle başlattıkları direniş 107 gündür fabrika önünde sürüyor. (İzmir/EVRENSEL)

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