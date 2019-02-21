Sendikalar ve dernekler: Alsancak Devlet Hastanesi kapatılmasın

İzmir’in Konak ilçesine bağlı Alsancak semtinde kurulu olan Nevvar-Salih İşgören Alsancak Devlet Hastanesi'nin kapatılmak istenmesi bir kez daha gündeme geldi. Hastanede üyeleri bulunan Tüm Kamu Sen’e bağlı Demokratik Sağlık Sendikasının edindiği bilgilere göre İl Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı ile yazışmalar yaparak hastanenin kadın doğum hastanesi olarak hizmet vermesi ön görülüyor.

Hastanenin kapatılmak istenmesine karşı hastane bahçesinde basın açıklaması yapıldı. Demokratik Sağlık Sen’in öncülüğünde yapılan eyleme SES, Türk Sağlık Sen, mahalle dernekleri, mahalle muhtarları, Konak Kent Konseyi ve hastalar da katıldı. Açıklamada vatandaşların kolay ulaşılabilir bir sağlık hizmeti alabilmesi için karardan geri dönülmesi istendi.

Basın metnini okuyan Demokratik Sağlık Sen Şube Başkanı Ahmet Doğruyol, hastanelerinde vatandaşların kaliteli hizmet aldığını belirterek “Yapılmak istenen dönüşümle birlikte farklı branşlardan hizmet alamayan vatandaşların ve acil vakaların Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yani tek merkeze yönelmesi hizmetin aksamasına ve sıkıntılı olan trafiğin de felç olmasına neden olacaktır” dedi.

DOĞUM HASTANESİNİ NEDEN KAPATTINIZ?

“Doğum hastanesine ihtiyaç vardıysa eğer neden Konak Doğum Hastanesini kapattınız” sorusunu soran Doğruyol şunları söyledi: “Hastane zarar ediyor mantığıyla ya da yapılmakta olan şehir hastanesine hasta aktarma yönünde yapılan değişikliği kabul etmemiz mümkün değildir. Maalasef ki uzun vadeli sağlık kuruluşları planlaması yapılmamaktadır.”

GÜNDE 3 BİN HASTA HİZMET ALIYOR

7 bin metrekare üzerine kurulu bulunan Alsancak Devlet Hastanesi, 18. yüzyılda Fransız Hastanesi olarak hizmet vermeye başladı.Kent merkezindeki tek devlet hastanesi olma özelliğine sahip olan Alsancak Devlet Hastanesi yirminin üzerinde poliklinik ile günde 3 binin üzerinde İzmirliye hizmet veriyor. (İzmir/EVRENSEL)