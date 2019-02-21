Bakur davası: Demirel ve Mavioğlu hakkında ceza talebi

“Bakur (Kuzey)” belgeselinin yönetmenleri Çayan Demirel ve Ertuğrul Mavioğlu hakkında “Örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla 5’er yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın üçüncü duruşması Batman 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Duruşmada mütalaasını sunan savcı, Demirel ve Mavioğlu’nun cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, fiilin basın yoluyla işlenmesi nedeniyle cezada artırıma gidilmesini talebinde de bulundu.

Savcının mütalaasına karşı savunma yapan Av. Meral Hanbayat, “Bu davayla birlikte ilk kez sanatsal ifade özgürlüğünün sınırlarını tartışıyoruz ve savunmak zorunda kalıyoruz. Şimdiye kadar hiçbir yönetmen yaptığı film nedeniyle ağır ceza mahkemesinde yargılanmamıştı. Bu İran gibi ülkelere özgü bir yöntem” dedi.

Avukatların ayrıntılı savunma için ek süre talebinde bulunduğu mahkeme bir sonraki duruşmayı 3 Nisan 2019 tarihine erteledi. (Batman/MA)

Bakur belgeselinin yönetmenlerine dava