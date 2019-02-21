Haber-Sen: PTT emekçisinin iş yükünü artıran e-tanzim’den vazgeçin

KESK’e bağlı Haber-Sen Merkez Yönetim Kurulu, AKP’nin sebze meyve fiyatlarını azaltacağı iddiası ile yaptığı tanzim satışların yaşanan ekonomik krizi perdelemeye çalıştığı gibi iş yükünü de PTT emekçisinin sırtına yıktığına dikkat çekti. Yapılan yazılı açıklamada, epttAVM.com sitesi üzerinden yapılan e-tanzim satışlarla eksik personel ve ağır iş yükü altında ezilen, tek kişilik ve güvenlik personelinin dahi olmadığı şubelerde çalışmak zorunda bırakılan PTT emekçisinin iş yükünü ve emek sömürüsünü arttıracağı ifade edildi. Açıklamada, taşeron kölelik sistemiyle düşük ücretle çok iş yaptırılan PTT emekçilerinin zaten bozuk olan iş düzeni ve iş barışının bu uygulamayla daha da kötü boyutlara ulaşacağı vurgulandı.

ÜRÜNÜN EZİLMESİ VE BOZULMASININ SORUMLULUĞU PTT EMEKÇİSİNDE

Açıklamada yer alan ifadeler şöyle: “Personel yetersizliğine rağmen E-tanzim satış işlerini gerçekleştirmek için farklı merkezlerden emekçilerin alınıp tanzimde görevlendirilmeleri, geçici görevle merkezlerinden alınan emekçilerin iş yükünü diğer emekçilere yükleyecektir. Ayrıca PTT emekçileri sipariş veren yurttaşların evlerine gittiğinde evde kimseyi bulamadıkları takdirde siparişi PTT şubesine bırakacaktır. Bu durum hem gişede hem de kargoda çalışan arkadaşımızın iş yükünü arttıracağı gibi hem de bozulma ihtimali olan gönderiler ile birlikte farklı sıkıntılar ortaya çıkacaktır. Çünkü ürünlerin ezilmesi veya bozulması durumunda PTT emekçisi hedef tahtası haline gelebilecektir.”

Siyasi iktidarın seçimi kazanma uğruna Ankara ve İstanbul’da başlattığı e-tanzim uygulamasının PTT emekçilerini rahatsız ettiği belirtilen açıklamada, PTT emekçisinin iş yükünü arttıran bu uygulamadan derhal vazgeçilmesi istendi. (Ankara/EVRENSEL)

epttavm.com'dan e-tanzim satışları PTT işçilerini kaygılandırıyor

ZMO Adana Şubesi: Satıştan önce üretimi tanzim edin