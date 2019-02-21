Tes-İş: Rödovans yasaklanmadığı sürece yeni ölümler kaçınılmaz

Muğla’nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkarılan sahada, dev kayanın iş makinelerinin üstüne devrilmesi sonucu 3 işçinin öldüğü, 1 işçinin de yaralandığı katliamla ilgili açıklama yapan Türk-İş Muğla İl Temsilcisi ve Tes-İş Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, “Taşeron rödovans yasaklanmadığı sürece yeni ölümler kaçınılmaz” dedi.

Olayın kaza değil iş cinayeti olduğuna vurgu yapan Erçelik, “Özelleştirme, taşeronlaştırma ve sendikasızlaştırmanın bir sonucu olarak giderek artan iş cinayetlerine her gün bir yenisi ekleniyor. Taşeron çalıştırma ve rödovans yasaklanmadığı sürece yeni ölümler ve sakatlanmalar kaçınılmazdır. Maden ocaklarında yaşanan ölümlü kazalar bakımından dünya sıralamasında ilk sıralarda yer alıyoruz. Bu acılara son vermek herkesten önce siyasi iradenin elindedir. Bu cinayetlerin önlenmesi için bir an önce radikal önlemlerin alınması gerekiyor. Yeter artık iş cinayetlerinden ölmenin kader olmadığı bir ülkede çalışmak istiyoruz. Sorumluların hesap vermesi için olayın takipçisi olacağız” dedi.

Muğla'nın Milas ilçesinde, feldspat madeni çıkarılan ocakta 18 Şubat'ta meydana gelen göçükte kalan 3 işçi yaşamını yitirdi. 1 işçi yaralandı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)