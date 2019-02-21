‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni konuştuk
‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri' şiir dalında jüri üyesi C. Hakkı Zariç'le konuştuk.
21 Şubat 2019 14:57Son Güncellenme Tarihi: 21 Şubat 2019 15:27
Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenen ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’ için başvurular devam ediyor. Ödüllere ilişkin detayları ve Sennur Sezer'i Şair-Yazar C. Hakkı Zariç'le konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)
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