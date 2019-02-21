‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri'ni konuştuk

Gıda-İş Sendikası ve Manos Kitap tarafından düzenlenen ‘Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri’ için başvurular devam ediyor. Ödüllere ilişkin detayları ve Sennur Sezer'i Şair-Yazar C. Hakkı Zariç'le konuştuk. (EVRENSEL WEB TV)