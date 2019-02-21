Galapagos’ta nesli tükendiği zannedilen dev kaplumbağa bulundu

Galapagos Adaları’na (Colon Takımadaları) bağlı Fernandina’da 110 yıldır görülmeyen ve nesli tükendiği zannedilen dev kaplumbağaya rastlandı.

Ekvador Çevre Bakanlığı, Fernandina dev kaplumbağası olarak da bilinen Chelonoidis phantasticus’a pazar günü Galapagos Ulusal Parkı ile ABD merkezli Galapagos Koruması’nın ortak keşif gezisi sırasında rastlandığını açıkladı.

100 YAŞINDAN BÜYÜK

Associated Press'in haberine göre araştırmacılar buldukları izler nedeniyle adada daha fazla dev kaplumbağa olabileceğini düşünüyor. Ekibin 100 yaşından fazla olduğu düşünülen dev kaplumbağayı Santra Cruz Adası’ndaki üreme merkezine götürdüğü belirtildi.

EN SON 1906’DA RASTLANDI

Uluslararası Doğayı Koruma Birliği, Fernandina dev kaplumbağasını kritik tehlike altında ya da nesli tükenmiş türler arasında kabul ediyor.

Türün üyelerine adada daha önce son olarak 1906’da rastlanmıştı. O günden bu yana kaplumbağa izi ve bitkilerde ısırık izleri aranan keşif gezileri düzenleniyor, 2009’da bir dev kaplumbağa görüldüğü iddia edilmiş ancak bu iddia doğrulanamamıştı.

“UMUT VAR”

Duke Üniversitesinden Profesör Stuart Pimm, türün neslinin devamı için “Birden fazla kaplumbağaya ihtiyaç var ama dişiler spermleri uzun süre muhafaza edebilir. Umut olduğu söylenebilir” ifadelerini kullandı.

FERNANDINA ADASI

Fernandina, Galapagos’taki üçüncü büyük ada. Dünya üzerindeki en faal volkanlardan La Cumbre yanardağına ev sahipliği yapan ada, Pasifik Okyanusu’nda Ekvador’a bin kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Fernandina dev kaplumbağasının “Adayı kaplayan volkanik lav akışlarının etkisiyle” yok olmuş olabileceği belirtiliyordu.

DÜNYA MİRAS ALANI GALAPAGOS

Barındırdığı türler ve vahşi yaşamın karakteristik özellikleriyle Charles Darwin’in Evrim Teorisini oluşturmasında pay sahibi olan Galapagos Adaları, 1979’da UNESCO tarafından “Dünya Miras Alanı” ilan edildi. (DIŞ HABERLER)

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