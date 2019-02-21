Paradise belgelerini haberleştirdiği için Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Serhat Albayrak’ın şikâyeti sonucu hakkında “basın yoluyla iftira” suçlamasıyla dava açılan gazeteci Pelin Ünker’in duruşması 28 Mart’a ertelendi.

Gazeteci Pelin Ünker’in, Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan “Off-Shore Kardeşler... Kayıtlardan Bakan Albayrak ile kardeşi de çıktı”, “Enerji Bakanı Albayrak ve kardeşi de bir dönem Malta’yı tercih etmiş Off-Shore Kardeşler” başlıklı haberlerinin ardından, Enerji Bakanı Berat Albayrak ve kardeşi Serhat Albayrak, Pelin Ünker’den şikayetçi olmuştu. Albayrak kardeşlerin şikâyetiyle hakkında “Basın yoluyla iftira” suçlamasıyla dava açılan Ünker’in üçüncü duruşması İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Ünker ve avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya, Albayrak kardeşlerin avukatı ile Ahmet Çalık’ın avukatı da katıldı. Duruşmayı Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Türkiye Temsilcisi Erol Önderoğlu, Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, HDP Milletvekili Ahmet Şık ile Ünker’in meslektaşları izledi.

"İFTİRA YOK GERÇEKLER VAR"

Suçlamaya karşı beyanda bulunan Ünker, dava konusu haberlerin 47 ülkeden 126 politikacıya dair ‘Paradise Papers’ belgeleriyle ilgili olduğunu ve dünyada çok sayıda ülkede yayınlandığını hatırlattı. Ünker, “Haberlere dava açan iki politikacı söz konusu, ikisi de Türkiye’den. Belgelerde; Kanada Başbakanı, Finlandiya Maliye Bakanı, Prens Charles, Kraliçe Elizabeth gibi kamuoyuna malolmuş kişiler var. Türkiye’den ayrıca Aziz Yıldırım ve Esas Holding'in de Paradise Papers belgelerinde adı geçiyor. Yazı dizimiz de onları da yazmıştık fakat bu isimler dava açmadı. Haberler Off-Shore şirketlerle ilgili. Froks isimli şirket Malta’da 2003 ile 2009 yılları arasında faaliyet göstermiştir. Bu şirket Çalık Holding’in yöneticileri tarafından kurulmuş bir şirkettir. Çalık Holding’in 2007 yılından itibaren CEO’su Berat Albayrak’tı. Bu yazı dizisiyle ilgili soruları hazırlayıp ilgililere gönderdik. Onlar da bize yanıtları gönderdiler ve bu yanıtları gazetede haberle birlikte yayınladık. Haberde hakaret ya da iftira yer almıyor. Haber gerçeklerden ibaret. Daha sonra tekzip edildi ve bu tekzip metni de gazetede de yayımlandı. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum” dedi. Hakim, Pelin Ünker’e hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul edip etmeyeceğini sordu. Ünker, HAGB’yi kabul etti. Hakim TCK 43. maddesinin uygulanmasına binaen ek savunma hakkı verdi. Ünker ek savunma için süre talep etti.

DAVANIN DÜŞMESİ TALEP EDİLDİ

Ünker’in avukatlarından Tora Pekin, Basın Kanununun 26. maddesindeki 4 aylık sürenin dolmasından sonra iddianamenin kabul edildiğini anımsatarak dava hakkında düşme kararı verilmesini istedi. Pekin, düşme kararına ilişkin emsal mahkeme kararları ve Yargıtay içtihatlarını mahkemeye sundu.

Katılma talebinde bulunan Ahmet Çalık’ın avukatı, söz konusu haberlerin müvekkili hakkında algı oluşturduğunu savunarak, Ünker’in sosyal medya hesabında erişim engeli olan haberi tekrar paylaştığını söyledi. Albayrak kardeşlerin avukatı, Pekin’in beyanlarına katılmadığını belirterek 4 aylık süre içerisinde şikayetlerini yaptıklarını ve bu sürenin şikayet için gerekli olduğunu savundu. Ahmet Çalık’ın katılma talebini kabul eden mahkeme, davanın düşmesi yönündeki talebin gelecek celse değerlendirilmesine karar verdi. Mahkeme, esasa ilişkin savunma için süre talebini kabul ederek duruşmayı 28 Mart saat 14.00’a bıraktı. (İstanbul/EVRENSEL)

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