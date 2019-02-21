Sakarya'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Sakarya’yı 2009’dan beri AKP’li Zeki Toçoğlu yönetiyor. AKP 2019 Yerel Seçimleri için Cumhur İttifakı adayı olarak Ekrem Yüce’yi aday gösterdi.

Ekrem Yüce, ÇAYKUR Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı.

İYİ Parti ise CHP ittifakıyla birlikte Doktor Cihan Kolip’i Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdi.

SAKARYA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Ekrem Yüce

İYİ Parti: Cihan Kolip

Saadet Partisi: Fahrettin Abay

TKP: Suat Ungan

SAKARYA'DA ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ SAKARYA SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU SAKARYA SONUÇLARI

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ SAKARYA SONUÇLARI

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)