21 Şubat 2019 11:42
Esenyurt'ta 400 kiloluk elyaf rulosunun altında kalan işçi öldü
Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosu üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Fotoğraf: Alper Korkmaz/DHA
İstanbul Esenyurt'ta tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulosu üzerine düşen işçi hayatını kaybetti.
Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yaklaşık 400 kiloluk elyaf rulolarının depolandığı alanda işçiler çalıştığı sırada üst üste istiflenmiş rulolardan biri devrildi.
39 yaşındaki Erkan Şahin devrilen 400 kiloluk rulonun altında kaldı. İşçilerin yardımıyla rulonun altından çıkarılan Şahin fabrikaya gelen 112 ekipleri tarafından Beylikdüzü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti. 39 yaşındaki Erkan Şahin'in evli ve çocukları olduğu öğrenildi. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
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