Çanakkaleli yaşam alanı savunucuları: JES’lere hayır!

Çanakkale’de yaşam alanı savunucuları 17 farklı alanda jeotermal amaçlı arama yapılmasına ve işletmeye ihale edilmesine karşı açıklama yaparak “JES’lere hayır” dedi.

Yapılan açıklamada, tarım ve turizm faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü Ayvacık, Ezine, Lapseki, Biga, Bozcaada ve Gökçeada ilçelerimizde toplam 358 bin 668 dönümü kapsayan 17 adet farklı alanın, 28 Şubat 2019 tarihinde Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından jeotermal amaçlı arama ve işletmeye ihale edileceğinin öğrenildiği belirtilerek; “Halihazırda zaten Tuzla’da, Tuzla Jeotermal ve Babadere Jeotermal olmak üzere iki adet jeotermal enerji tesisi çalışmaktadır. İki santral daha yoldadır; Yerka JES için “ÇED Gerekli Değildir” kararı verilmiş, Transmak JES için de ÇED süreci başlatılmış bulunmaktadır” denildi.

Jeotermal sahası olarak belirlenen 17 farklı alanın çevresinde köyler ve yaşam alanları, dereler, göletler, antik kentler, turizm, tarım ve hayvancılık alanlarının olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bu alanlarda JES’lerin kurulması ve bu amaçla arama sondajları yapılması, geri dönüşü mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Söz konusu alanlarda, Gülpınar’ın organik zeytini, Bozcaada’nın çavuş üzümü, Kösedere’nin domatesi, Tuzla’nın fasulyesi, Lapseki’nin kirazı, Ezine’nin peyniri gibi marka niteliği kazanmış ürünler üretilmektedir. Ayrıca Gökçeada hâlâ dünyanın ilk ve tek cittaslow (yavaş şehir) adasıdır. Çanakkale tarım üretiminin neredeyse yarısı Biga’da üretilmektedir.”

Bölgenin tarım ve turizm faaliyetlerinin, gıdanın, içilen suyun, solunan havanın olumsuz etkilenmemesi için bölgede daha fazla jeotermal enerji santralı amaçlı arama ve işletme ruhsatının verilmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, Tuzla’daki mevcut santralların denetlenmesi ve 28 Şubat 2019 tarihinde Çanakkale İl Özel İdaresi tarafından yapılacak ihalenin iptal edilmesi talep edildi.

BİLDİRİYİ İMZALAYAN KURUMLAR

Bozcaada Forum, Gökçeada Çevre ve Kültürü Koruma Derneği, Gökçeada Gönüllüleri Derneği, Gülpınar Sürdürülebilir Yaşam Derneği, Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Kazdağları Kardeşliği. (HABER MERKEZİ)