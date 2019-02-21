Kocaeli'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Kocaeli Büyükşehir Belediyesini 15 yıldır AKP’li İbrahim Karaosmanoğlu yönetiyor. AKP, 2019 Yerel Seçimleri içinse Bilecik eski Valisi Tahir Büyükakın’ı aday gösterdi. Tahir Büyükakın Cumhur İttifakı’nın ortak adayı oldu.

İYİ Parti ise Cerrah Serdar Kaman’ı aday gösterdi. Kaman Doğru Yol Partisi ile Demokrat Parti'de çeşitli görevlerde bulundu. 1 Kasım seçimlerindeyse MHP'den Kocaeli Milletvekili adayı oldu. CHP’de İYİ Parti’yle kurduğu ittifak çerçevesinde Kocaeli’de Serdar Kaman’ı destekleyecek.

YSK kararı nedeniyle seçimlere giremeyen Emek Partisi, Kocaeli’de Bağımsız aday Reyhan Başaran’ı destekliyor. Seçim çalışmalarını ağırlıklı olarak işyerlerinde, atölyelerde, mahallelerde sürdüren Başaran, “İşçi ve emekçilerin adayıyım” diyerek seçim çalışmalarını başlattı.

HDP ise Kocaeli’de, İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm’ü aday gösterdi.

MERSİN'DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Tahir Büyükakın

İYİ Parti: Serdar Kaman

Saadet Partisi: Birol Aydın

BTP: Metin Yılmazlar

Bağımsız: Reyhan Başaran

TKP: Mustafa Tozkoparan

HDP: Züleyha Gülüm

KOCAELİ'DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ KOCAELİ SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU KOCAELİ SONUÇLARI

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ KOCAELİ SONUÇLARI

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)