Bursa'da belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne olmuştu?

Bursa, AKP’nin belediye başkanlarını görevden aldığı 4 büyükşehirden biri.

2017 yılında, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, “Partimiz ve liderimizle ters düşmeyeceğiz, hasar da vermeyeceğiz. Kriz ortamı oluşturmaya da yanaşmayacağız. Bu şartlarda da ülkeme hizmet imkanının kalmadığı ortadadır. Ben de belediye başkanlığı görevinden istifa ediyorum” sözleriyle istifasını duyurmuştu.

AKP’nin 31 Mart 2019 seçimleri için belirlediği Bursa adayı ise Alinur Aktaş.

Alinur Aktaş daha önce İnegöl Belediye Başkanı’ydı. Recep Altepe istifa ettirilince yerine Alinur Aktaş geçirildi.

Nilüfer’in yirmi yıllık belediye başkanı Mustafa Bozbey ise CHP-İYİ Parti ittifakının adayı olarak belirlendi. Bursa’da CHP’nin yönetiminde iki belediye var. Bunlar, Nilüfer ve Mudanya belediyeleri.

BURSA'DA SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP: Alinur Aktaş

CHP: Mustafa Bozbey

Saadet Partisi: Mehmet Atmaca

Vatan Partisi: Suna Soydaş

BTP: Şevket Tamaç

TKP: Mehmet Yavuzkan

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ BURSA SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU BURSA SONUÇLARI

Seçime giren partiler içerisinde başkanlık referandumunda AKP, MHP, BBP "Evet", CHP, İYİ Parti, HDP, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Bağımsız Türkiye Partisi, Demokratik Sol Parti, Türkiye Komünist Partisi ve Vatan Partisi "Hayır" demişti.

2014 YEREL SEÇİMLERİ BURSA SONUÇLARI

SEÇİME 12 PARTİ GİRİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2019'daki yerel seçime 13 partinin girebileceğini açıklamıştı. EMEP, ÖDP ve HKP'nin itirazları reddedilirken seçime girme yeterliliği olan partiler şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)

Büyük Birlik Partisi (BBP)

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)

Demokrat Parti (DP)

Demokratik Sol Parti (DSP)

Halkların Demokratik Partisi (HDP)

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR)

İYİ Parti

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)

Saadet Partisi (SP)

Türkiye Komünist Partisi (TKP)

Vatan Partisi

Bu partilerden HÜDA PAR, seçime girmeyeceğini açıkladı. (HABER MERKEZİ)