21 Şubat 2019 09:58
Myanmar'da fabrikada yangın: 6 ölü, 13 yaralı
Myanmar’da fabrika yangını çıktı. Yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi yaralandı.
Arşiv | Fotoğraf: DHA
Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi ise yaralandı.
Şinhua'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Shwepyithar kentinde War Tayar sanayi bölgesinde bir kontrplak fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangında 6 işçinin yaşamını yitirdiği ve 13 işçinin de yaralandığı kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)
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