Myanmar'da fabrikada yangın: 6 ölü, 13 yaralı

Myanmar'da bir fabrikada çıkan yangında 6 işçi hayatını kaybetti, 13 işçi ise yaralandı.

Şinhua'da yer alan habere göre, Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada, Shwepyithar kentinde War Tayar sanayi bölgesinde bir kontrplak fabrikasında yangın çıktığı belirtildi. Yangında 6 işçinin yaşamını yitirdiği ve 13 işçinin de yaralandığı kaydedildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. (AA)