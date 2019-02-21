Çatırdama sesleri nedeniyle gece boşaltılan bina sabah çöktü

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde gece saatlerinde kolonlarından ses gelmesi üzerine boşaltılan bina çöktü. Alınan bilgiye göre, Mevlana Mahallesi'ndeki 5 katlı binada oturanlar akşam saatlerinde kolonlardan sesler gelmesi üzerine binayı boşaltıp, akrabalarının yanına gitti.

Boşaltılan bina ise sabah saatlerinde çöktü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri her ihtimale karşın enkazda arama kurtarma çalışması başlattı. Yapılan aramalarda şu ana kadar bina altında kalanın olmadığı belirlendi. Bu arada binanın sadece birinci ve ikinci katının kullanıldığı öğrenildi.

Binan sahibi inşaat işçisi 7 çocuk babası Hasan Yakut, dün akşam gelen sesler üzerine evlerini boşalttıklarını belirterek, “Binanın ilk 2 katı 40 yıllık. Diğer 3 kat inşaat halindeydi. İlk 2 katında biz oturuyorduk. Binadan dün saat 19.00 gibi çatlaklar oluşmaya başladı ve sesler geldi. Biz de hemen evi terk ettik. Üst katta oturan oğlum ve gelinimi de çıkarttık. Komşulara sığındık. Bina sabah saat 05.45'te büyük bir gürültüyle çöktü. Tek tesellimiz evde kimsenin olmamasıdır” dedi.

Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkilileri de olayla ilgili inceleme başlattı. (HABER MERKEZİ)