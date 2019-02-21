Venezuela’da 23 Şubat öncesi orduya baskı sürüyor

Venezuela’da kendini devlet başkanı ilan eden ABD destekli muhalif Siyasetçi Juan Guaido, 23 Şubat’ta “insani yardımların” ülkeye girişine izin vermesi için orduya çağrıda bulundu. Guaido, sosyal medyada açıklama yaparak Venezuelalıların kışlalara gidip yardımların girişini talep edeceklerini kaydetti.

ABD’DEN ORDUYA YENİ TEHDİT

Orduya diğer bir çağrı da ABD’nin Güney Amerika Gücü (Southcom) Komutanı Amiral Craig Faller’dan geldi. Venezuela ordusuna “Doğru olanı yapın” diye seslenen Faller, “Bu mesaj Venezuela silahlı kuvvetleri için. Nihayetinde yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız.” tehdidinde bulundu.

Baskılara rağmen Maduro’ya sadık kalmayı sürdüren ordu sınırı kapatırken, muhalefetin, Kolombiya’nın Venezuela sınırındaki Cucuta kentinde bekletilen paketleri, 23 Şubat’ta ülkeye nasıl sokacağı belirsizliğini koruyor.

“Yardım” girişinin engellenmesinin, ABD tarafından olası bir müdahale için kullanılabileceği iddia ediliyor.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton da dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Venezuela ordusunun Kolombiya ve Brezilya sınırında “Barışçıl sivillere yönelik şiddete göz yumması veya bunu teşvik etmesinin unutulmayacağı” tehdidinde bulundu.

ORDU HÜKÜMETİN YANINDA

Muhalefet, 23 Şubat’taki girişim için çalışmalarına devam ederken, ordunun pozisyonu sadece bunların ülkeye girip girmeyeceğini değil, aynı zamanda Maduro’nun kaderini belirlemedeki önemini sürdürüyor. Ordu, ABD Başkanı Donald Trump’ın yaptırım tehditlerine rağmen Maduro’ya “Kayıtsız şartsız sadık kalmaya devam edeceklerini” duyururken, Venezuela Savunma Bakanı Vladimir Padrino Lopez, ABD’nin “kukla” bir yönetim kurmak için “Cesetlerini çiğnemesi gerektiğini” söyledi.

Trump, dün yaptığı konuşmada şu ana kadar Maduro’nun yanında duran Venezuela ordusunu tehdit ederek, “Kendi geleceklerini, hayatlarını ve Venezuela’nın geleceğini, Küba ordusu tarafından kontrol edilen ve korunan bir adam için riske atıyorlar. Eğer Maduro’yu desteklemeyi seçerseniz artık güvenli bir sığınak veya kolay bir çıkış bulamayacaksınız. Her şeyi kaybedeceksiniz.” ifadesini kullanmıştı.

KOSTA RİKA ELÇİLİĞİ MUHALEFETİN KONTROLÜNE GEÇTİ

AA'nın haberine göre Venezuela'nın Kosta Rika’daki elçiliği, muhalefet tarafından atandığı belirtilen büyükelçinin kontrolüne geçerken, Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza, “Bir grup yabancının hırsızlar gibi” binaya girdiğini belirtti.

Kendini geçici başkan ilan eden Juan Guadio tarafından büyükelçi olarak atandığı ifade edilen Maria Faria, dün sabah saatlerinde Kosta Rika’nın başkenti San Jose’deki Venezuela Büyükelçiliğine girdi.

Devlet Başkanı Nicolas Maduro tarafından atanan diplomatların görevden alındığını kaydeden Faria, Kosta Rika hükümeti tarafından da tanındıklarını iddia etti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza ise bu duruma sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tepki gösterdi. “Bu sabah bir grup yabancı, hırsızlar gibi Venezuela’nın Kosta Rika’daki elçilik binasına girdi.” diyen Arreaza, bu ülkenin hükümetinin Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi çerçevesinde tesisler ve personelin güvenliğini sağlaması gerektiğini vurguladı.

Guadio’yu geçici başkan olarak tanıyan ülkeler arasında yer alan Kosta Rika, 16 Şubat’ta Venezuelalı diplomatlardan 15 Aralık’a kadar ülkeyi terk etmelerini istemişti. (DIŞ HABERLER)

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