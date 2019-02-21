Guaido, İsviçre bankalarındaki hesapların dondurulmasını istedi

ABD destekli Venezuela muhalefeti, ülkenin İsviçre bankalarındaki hesaplarının “düzensiz hareketler” nedeniyle dondurulmasını isterken, Washington da bir kez daha Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek veren orduyu tehdit etti.

Kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido, Meksika televizyon kanalı Televisa'ya yaptığı açıklamada, banka hesaplarıyla ilgili konuyu İsviçre Konfederasyon Başkanı Ueli Maurer ile görüştüğünü söyledi.

Yurt dışındaki Venezuela varlıkları üzerinde kontrol sahibi olmak isteyen Guaido, İsviçre bankalarındaki hesaplarda ‘düzensiz hareketler’ tespit ettiklerini iddia ederek, “Cumhuriyete ait olan tüm varlıkları dondurmaya çalışıyoruz” dedi. Guaido, bu ‘düzensiz hareketlerin’ ne olduğunu ise söylemedi.

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Guaido, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada ise 23 Şubat'ta ‘insani yardımların’ ülkeye girişine izin vermesi için orduya çağrıda bulundu. Venezuelalıların kışlalara gidip yardımların girişini talep edeceklerini kaydeden Guaido, ordunun ‘geçici başkanın emrini yerine getirmek ve anayasaya uygun hareket etmek için 3 günü olduğunu’ söyledi.

Orduya diğer bir çağrı da ABD'nin Güney Amerika Gücü (Southcom) Komutanı Amiral Craig Faller'dan geldi. Venezuela ordusuna ‘doğru olanı yapın’ diye seslenen Faller, “Bu mesaj Venezuela silahlı kuvvetleri için. Nihayetinde yaptıklarınızdan sorumlu olacaksınız” tehdidinde bulundu. (Caracas/AA)

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