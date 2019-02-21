21 Şubat 2019 08:31

Gazeteci Derya Okatan gözaltına alındı

Gazeteci Derya Okatan sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alındı.

Gazeteci Derya Okatan gözaltına alındı

Fotoğraf: MA

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    Artı Gerçek muhabiri Derya Okatan, sabah satlerinde evi basılarak gözaltına alındı.
    ETHA'da yer alan habere göre, Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek gözaltına alınan Okatan'ın evinde arama yapıldığı bildirildi.
    Derya Okatan son olarak, Ankara'da gözaltına alınırken polisin cinsel saldırısına uğrayan Merve Demirci ile röportaj yapmıştı. (MEDYA SERVİSİ)

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