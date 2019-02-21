21 Şubat 2019 08:08
Afganistan’da Taliban saldırısı: 2 kişi öldü
Taliban, Afganistan'da özel şirkete ait araca saldırı düzenledi. 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. (Fotoğraf: ARŞİV)
Fotoğraf: FlickreviewR
Taliban militanlarının, Afganistan’ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde özel bir şirkete ait araca düzenlediği silahlı saldırıda 2 kişi öldü.
Cüzcan Valiliği Sözcüsü Feridun Anik, militanların, özel bir şirkete ait araca silahlı saldırı düzenlediğini belirtti.
Hanakah ilçesi yakınında düzenlenen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Anik, 4 kişinin de yaralandığını söyledi.
Taliban’dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı. (Kabil/AA)
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