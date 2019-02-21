İstanbul'da etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını etkiliyor
İstanbul’da sis etkili olmaya devam ediyor. Kentte iki gündür etkili olan yoğun sis, deniz ve kara ulaşımını da etkiliyor.
Fotoğraf: Ahmet Bolat/AA
İstanbul'un birçok bölgesinde iki gündür etkili olan sis gece saatlerinde de etkisini artırarak devam etti.
Sis nedeniyle Bakırköy Sahil yolunda görüş mesafesi 50 metreye kadar düşerken sürücüler, sis farlarını yakarak güçlükle ilerleyebildi.
İstanbul Boğaziçi'nde de etkili olan yoğun sis, deniz seferlerinin aksamasına yol açtı.
İstanbul Deniz Otobüslerinden (İDO) yapılan açıklamada, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı seferlerinin iptal edildiği bildirildi. (AA)
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