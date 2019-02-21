Zonguldak'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

"bir düdük sesinde bütün şehir ayaktaydı

dağlara tepelere doğru bir ayaklanmadır başlıyordu

ikinci düdüğe kadar bütün şehirde tıs yoktu

uyudum uyandım hep aynı seslerdi

anladım insanlar bir vardiyaya giriyorlar

bir vardiya çıkıyorlardı"

1946/İlhan Berk

Şair İlhan Berk, Fransızca öğretmeni olarak geldiği Zonguldak'ı böyle anlatıyordu 1946'da. Kentteki madencilerin yaşamının o yıllardan bugüne büyük bir değişime uğradığını söylemek güç. Hâlâ sabahın kör karanlığında yollara düşüp, kimi kaçak kimi resmi kömür kuyularına iniyor, göçüklerde ve patlamalarda yaşamlarını yitiriyorlar. Sayılarına rağmen örgütsüz ve siyasal mücadeleden uzak olmaları, madencilerin kent yönetiminde belirleyici güç olmalarını zorlaştırıyor. Belediye başkan adaylarının madencilere yaklaşımı da Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etmekle sınırlı kalıyor. Emek ve demokrasi güçlerinin varlık gösteremediği kentte yerel seçim yarışı egemen siyasetin aktörleri arasında geçiyor.

İlde AKP-MHP ittifakının son güne kadar süren görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine her iki parti de kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. CHP ise mevcut Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yerine Şenol Şanal'ı aday gösterdi. 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Zonguldak Belediye Başkan Adayı olan ve 11 bin oy alan Gürkan Gülay da Şanal'ın daveti üzerine partisinden istifa ederek CHP'den belediye meclis üyesi adayı oldu. İlçelerde aday çıkaran İYİ Parti ise Zonguldak Belediye Başkan adayı çıkarmadı. Saadet Partisi ve TKP de il için aday çıkaran partiler arasında.

ZONGULDAK'TA SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

CHP: Şenol Şanal

AKP: Ömer Selim Alan

MHP: Hamdi Ayan

Saadet Partisi: Mehmet Yaman

TKP: Ahmet Günaydın

Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ ZONGULDAK SONUÇLARI

24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ZONGULDAK SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ZONGULDAK SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ ZONGULDAK SONUÇLARI

(HABER MERKEZİ)