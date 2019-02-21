21 Şubat 2019 18:06
Son Güncellenme Tarihi: 21 Şubat 2019 18:21

Zonguldak'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Zonguldak'ta belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?

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Zonguldak'ta belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

Fotoğraf: Ayasli_Habib/Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)

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    "bir düdük sesinde bütün şehir ayaktaydı
    dağlara tepelere doğru bir ayaklanmadır başlıyordu
    ikinci düdüğe kadar bütün şehirde tıs yoktu
    uyudum uyandım hep aynı seslerdi
    anladım insanlar bir vardiyaya giriyorlar
    bir vardiya çıkıyorlardı"
    1946/İlhan Berk

    Şair İlhan Berk, Fransızca öğretmeni olarak geldiği Zonguldak'ı böyle anlatıyordu 1946'da. Kentteki madencilerin yaşamının o yıllardan bugüne büyük bir değişime uğradığını söylemek güç. Hâlâ sabahın kör karanlığında yollara düşüp, kimi kaçak kimi resmi kömür kuyularına iniyor, göçüklerde ve patlamalarda yaşamlarını yitiriyorlar. Sayılarına rağmen örgütsüz ve siyasal mücadeleden uzak olmaları, madencilerin kent yönetiminde belirleyici güç olmalarını zorlaştırıyor. Belediye başkan adaylarının madencilere yaklaşımı da Genel Maden İşçileri Sendikası'nı (GMİS) ziyaret etmekle sınırlı kalıyor. Emek ve demokrasi güçlerinin varlık gösteremediği kentte yerel seçim yarışı egemen siyasetin aktörleri arasında geçiyor.

    İlde AKP-MHP ittifakının son güne kadar süren görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine her iki parti de kendi adaylarıyla seçime girme kararı aldı. CHP ise mevcut Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'in yerine Şenol Şanal'ı aday gösterdi. 2014 yerel seçimlerinde MHP’den Zonguldak Belediye Başkan Adayı olan ve 11 bin oy alan Gürkan Gülay da Şanal'ın daveti üzerine partisinden istifa ederek CHP'den belediye meclis üyesi adayı oldu. İlçelerde aday çıkaran İYİ Parti ise Zonguldak Belediye Başkan adayı çıkarmadı. Saadet Partisi ve TKP de il için aday çıkaran partiler arasında.

    ZONGULDAK'TA SEÇİME HANGİ PARTİLER HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

    CHP: Şenol Şanal

    AKP: Ömer Selim Alan

    MHP: Hamdi Ayan

    Saadet Partisi: Mehmet Yaman

    TKP: Ahmet Günaydın

    Önceki seçimlerdeki oy dağılımı ise şöyle oldu:

    24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİMLERİ ZONGULDAK SONUÇLARI

    24 HAZİRAN CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ ZONGULDAK SONUÇLARI

    2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU ZONGULDAK SONUÇLARI

    2014 YEREL SEÇİMLERİ ZONGULDAK SONUÇLARI

    (HABER MERKEZİ)

     

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