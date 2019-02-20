20 Şubat 2019 21:47

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Zenit'e konuk oluyor

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu maçında Zenit'e konuk olacak, 1-0'ın rövanşında Rusya deplasmanında tur arayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde Rusya ekibi Zenit'e konuk oluyor

UEFA Avrupa Ligi logosu & Zenit logosu & Fenerbahçe logosu | Kolaj: Evrensel

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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında Zenit'e konuk oluyor. Yarın akşam (21 Şubat Perşembe) Rusya Saint Petersburg stadında oynanacak maç 20:55'te başlayacak.

    Sarı-lacivertli ekip, ilk maçta 1-0 galip geldiği Zenit karşısında, deplasmanda tur arayacak. Geçen hafta Kadıköy'de oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde son 16 takım arasına kalmaya çalışacak.

    FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

    Rusya'da oynanacak rövanş maçında Fenerbahçe'nin turu geçebilmesi için her türlü galibiyet veya beraberlik yeterli olacak. Ayrıca sarı-lacivertlilerin gol bulması halinde tek farklı mağlubiyetler bile turu geçmesini sağlayacak. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek. 2 veya daha farklı Zenit galibiyeti durumunda ise Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ne veda edecek.

    Saint Petersburg stadında saat 20.55'te başlayacak maçın hakemi İngiltere'den Michael Oliver. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    FENERBAHÇE'DE MAURICIO ISLA KART CEZALISI

    Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

    Fenerbahçe'de, Zenit ile oyananan ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Mauricio Isla, bu maçta forma giyemeyecek.

    Isla dışındaki 9 futbolcu ise UEFA listesine yazılmadıkları için Ersun Yanal tarafından kullanılamayacak. İsimleri listede olmayan oyuncular Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz, Miha Zajc, Carlos Kameni, Tolga Ciğerci, Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu.

    YANAL'IN FORVET SIKINTISI

    Roberto Soldado'nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey'in ise performanslarının yetersiz görülmesi sebebiyle, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın forvet olarak Ayew'i sahaya sürmesi ihtimaller arasında.

    FENERBAHÇE'NİN ZENIT KARŞISINDAKİ MUHTEMEL 11'İ

    Fenerbahçe'nin Zenit karşısında Harun Tekin, Şener Özbayraklı, Martin Skrtel, Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Jailson, Eljif Elmas, Victor Moses, Mathieu Valbuena ve Ayew 11'i ile sahaya çıkması bekleniyor.

    SARI KANARYA AVRUPA DEPLASMANINDA KAYIP

    Zenit'le oynayacağı maçla Avrupa kupalarında, deplasmanda 116. karşılaşmasına çıkacak olan Fenerbahçe, bu istatistikte iyi rakamlara sahip değil. Avrupa maçlarında, deplasman mücadelelerinde şimdiye dek 115 maçta 65 kez mağlup olan Fenerbahçe, 27 galibiyet ve 23 beraberlik aldı.

    • Avrupa kupalarında 44. sezonunu yaşayan Fenerbahçe, bugüne kadarki 229 maçta 84 galibiyet, 48 beraberlik alırken 97 maçtan yenilgiyle ayrıldı.
    • Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı son 5 deplasman maçının 4'ünde mağlup oldu, 1'inde berabere kaldı.
    • Sarı-lacivertli ekip, bundan önce Rusya'da oynadığı 4 maçta da galip gelemezken iki beraberlik ve iki mağlubiyet aldı.
    • Fenerbahçe, bu sezon tüm kulvarlarda toplam oynadığı 17 deplasman maçının sadece 2'sinde galip geldi.
    • Fenerbahçe, Avrupa deplasmanlarında 117 gol bulurken kalesinde ise 214 gol gördü.

    ZENIT TEKNİK DİREKTÖRÜ SEMAK: ZORLU BİR MAÇ OLACAK

    Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak | Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

    Zenit Teknik Direktörü Sergei Semak, Fenerbahçe'nin güçlü ve tecrübeli bir takım olduğunu belirterek maçın zorlu geçeceğini söyledi.

    Semak, Fenerbahçe'nin Zenit karşısına eksik kadroyla çıkacağını hatırlatarak "Oyun planımızı değiştirmeyeceğiz. Yarın agresif ve baskılı bir oyun oynayarak ihtiyacımız olan skoru almak istiyoruz" diye konuştu.

    SARDAR AZMOUN: TARAFTARIMIZ COŞKULU

    Zenit oyuncusu Sardar Azmoun | Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

    Zenit'in İranlı oyuncusu Sardar Azmoun da Fenerbahçe'nin tehlikeli bir rakip olduğunun söyleyerek "Ne gerekiyorsa yapacağız. Evimizde oynuyor olmayı avantaja çevirmek istiyoruz. Bizim taraftarlarımız da Fenerbahçe taraftarları gibi coşkulu ve onların desteği bizim için önemli olacak" ifadelerini kullandı.

    ERSUN YANAL: SORUN TOPU KALEYE SOKMAK

    Fenerbahçe Teknik Direktörü ErsunYanal | Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, maçla ilgili düzenlediği basın toplantısında, iki takımın da güçlü yönlerini birbirlerine kabul ettirmeye çalışacağını belirtti.

    "Hızlı oyun ve tempoda rakibimizden üstün olmaya çalışacağız" diyen Yanal, "Zenit'in tek dezavantajı Rusya ligine ara verilmiş olması. 1-0'ın avantajını korumaya ve rakibimizin güçlü yönlerini engellemeye çalışacağız. Oynadığımız maçlardaki beceri oranına bakarsak, en kötü beceri oranlarından bir tanesine sahibiz. Oyunun hücum bölgesine kadar getirilip, topun kaleye atılması noktasına kadar herhangi bir sorun görünmüyor. Bu konuda bizden çok daha kötü takımların gol istatistiği bizden çok daha yüksek. Sorun topu içeri sokmak. Bunun sayısını artırmak istiyoruz. Türkiye liginde şampiyonluk yarışında olmadığımız için Avrupa'daki bu şansımızı devam ettirmek arzumuz. Karşımızdaki rakip de güçlü bir takım, Rusya lideri. Biz de güçlü bir takımız ve bu turu geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, iyi futbolla kazanmak istediklerini dile getirerek "Zenit kazanmak için her şeyi deneyecek. İstanbul'daki maçın ilk yarısında yaptığımızın aynısını yapmamız gerekiyor. Benim için buraya geri dönmek her zaman güzel bir duygu çünkü burada 3,5 sene oynadım sadece güzel anılar var aklımda" yorumunu yaptı.

    Fenerbahçe oyuncusu Martin Skrtel | Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

    (SPOR SERVİSİ)

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