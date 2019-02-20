Rize'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de AKP önceki seçimleri açık ara farkla önde kazandı. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı bileşeni MHP, Rize Erdoğan’ın memleketi olduğu için aday çıkarmadı.

Rize doğa talanının en çok yaşandığı illerden. Recep Tayyip Erdoğan talanla ilgili, "Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik" itirafında bulunmuştu. Yerel seçim sonuçlarının doğa talanını, kentteki ve doğasındaki rantı nasıl etkileyeceği merak konusu.

31 Mart yerel yönetim seçimleri için AKP Rahmi Metin’i, CHP Ayhan Akyüz’ü, İYİ Parti Yakup Özkan’ı, Saadet Partisi Muhammet Kaçar’ı, TKP Tunç Tatoğlu’yu aday gösterdi.

RİZE’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?

AKP - Rahmi Metin

CHP - Ayhan Akyüz

İYİ Parti - Yakup Özkan

Saadet Partisi - Muhammet Kaçar

TKP - Tunç Tatoğlu

RİZE’DE ÖNCEKİ SEÇİMLERDE NELER OLMUŞTU?

24 HAZİRAN 2018 GENEL SEÇİM SONUÇLARI

24 HAZİRAN 2018 CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ RİZE SONUÇLARI

2017 BAŞKANLIK REFERANDUMU RİZE SONUÇLARI

2014 YEREL SEÇİMLERİ RİZE SONUÇLARI