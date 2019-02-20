Rize'de belediye başkan adayları kim, önceki seçimlerde ne oldu?
2019 yerel seçimlerinde Rize belediye başkanlığına aday olan isimler kimler ve partilerin daha önce aldığı oy oranları neler?
Rize | Fotoğraf: DDohler/Wikimedia Commons (CCBY-SA 2.0)
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın memleketi Rize’de AKP önceki seçimleri açık ara farkla önde kazandı. 31 Mart yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı bileşeni MHP, Rize Erdoğan’ın memleketi olduğu için aday çıkarmadı.
Rize doğa talanının en çok yaşandığı illerden. Recep Tayyip Erdoğan talanla ilgili, "Allah'ın bize verdiği Ayder bambaşka, ama biz Ayder'i kirlettik, rezil ettik" itirafında bulunmuştu. Yerel seçim sonuçlarının doğa talanını, kentteki ve doğasındaki rantı nasıl etkileyeceği merak konusu.
31 Mart yerel yönetim seçimleri için AKP Rahmi Metin’i, CHP Ayhan Akyüz’ü, İYİ Parti Yakup Özkan’ı, Saadet Partisi Muhammet Kaçar’ı, TKP Tunç Tatoğlu’yu aday gösterdi.
RİZE’DE SEÇİME HANGİ PARTİLER, HANGİ ADAYLARLA GİRİYOR?
AKP - Rahmi Metin
CHP - Ayhan Akyüz
İYİ Parti - Yakup Özkan
Saadet Partisi - Muhammet Kaçar
TKP - Tunç Tatoğlu