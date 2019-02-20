20 Şubat 2019 19:21

Karaoğlan prematüre bebekleriyle cezaevinde kalıyor: İnfazı ertelensin

28 kitle örgütü, 7 aylık prematüre ikiz bebekleriyle Patnos cezaevinde tutulan Filiz Karaoğlan'ın infazının ertelenmesi çağrısı yaptı.

Karaoğlan prematüre bebekleriyle cezaevinde kalıyor: İnfazı ertelensin

Fotoğraf: @HemmedAliAslan/Twitter

    • Paylaş

    Hapisteki Çocuk Ağı tarafından yapılan açıklamada 7 aylık prematüre ikiz bebekleriyle Patnos cezaevinde tutulan Filiz Karaoğlan için infaz ertelenmesi istendi.

    28 sivil toplum örgütünün imzaladığı açıklamada Filiz Karaoğlan’ın ikiz bebekleri Nazlı Zilan ve Şiyar Faik ile birlikte Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulduğu belirtilerek; “Hapishane koşulları gözetildiğinde prematüre doğan ve şu an 7 aylık olan bebeklerin ve yeni anne olan Karaoğlan’ın sağlıklarından endişe duyulmaktadır” denildi.

    "KOŞULLAR ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİL"

    Açıklamada Filiz Karaoğlan’ın hamileliğinde toplamda bir yıllık infaz erteleme kararı verildiği fakat erteleme süresinin sone ermesine dayanılarak cezanın infazına başlandığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

    “Bebekler için hapishane idaresinden sağlanan ek gıdalar hazır meyve suları ve bisküvi tarzındaki bebek mamalarıdır. Bu gıdaların bebeklerin gelişimlerine uygun olmadıkları, sindirim sistemlerine uygun taze besinlere ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bunun dışında iklim koşulları, koğuşlardaki ağır nem ve hapishanedeki ısıtma sistemlerinin ve temiz hava sahasının yetersizliği de kolay hastalanmalarına sebep olmaktadır. Koğuşların kapasitelerinden fazla mahpus barındırması, koğuşta halı ya da yumuşak zemin olmaması, bebeklerin tüm zamanlarını annelerinin ranzasında geçirmeleri sonucunu getirmektedir; ayrıca doğaya erişimleri de olanaksızdır. Çocuklarının hapishane şartlarıyla verdiği mücadele, anneleri Filiz Karaoğlan için mahkeme kararında verilen cezaya ek bir cezalandırma olarak görülmektedir. Öte yandan çocuklar da mahpus yaşamı sürmektedirler.”

    ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER HATIRLATILDI

    Kadın mahpuslara muameleleri düzenleyen Birleşmiş Milletler Bangkok Kuralları’nın, Türkiye tarafından da imzalanarak yükümlülük olarak kabul edilen metinler olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Bu metinlere göre;

    Yeni doğum yapan ve/veya emziren annelerin durumlarına uygun beslenme programları olması ve sağlık uzmanlarınca gözlenmeleri (madde 48),

    Anneleriyle tutulan çocukların mahpus muamelesi görmemeleri (madde 49),

    Çocukların gelişimlerinin sağlık uzmanlarınca gözlemlenmesi ve çocuklara devamlı sağlık hizmeti sağlanması (madde 51),

    Çocuklara hazırlanan ortamın dışarıdaki şartlara olabildiğince yakın olmasının sağlanması (madde 51)

    Taraf devletlerin yükümlülüklerindendir.”

    ‘ANNELERİYLE BİRLİKTE KALAN ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK PROGRAMI YOK’

    Türkiye hapishanelerinde anneleriyle birlikte tutulan 0-6 yaş arasındaki çocukların refahlarının sağlanması için herhangi bir destek programının olmadığı ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

    “Kimi hapishanelerde açılmış olan kreşlerde ise kreş çağına gelmemiş çocuklar kabul edilmediğinden doğan çocukların ilk yılları koğuş içerisinde zor şartlarda geçmektedir. Mevzuattaki çeşitli düzenlemeler, çocuğun üstün yararı gözetilmeden sınırlı bir iyilik hali oluşturmaktadır. Bu halde çocukların tutulma şartları hiçbir şekilde iyileştirilmeden hapsetmeye yönelik tek taraflı bir tutum sergilenmektedir.”

    Anneye ve çocuğa nitelikli ve gerekli hiçbir destek verilmeden hapsedilmelerinin, insan haklarının ihlal edildiğinin göstergesi olduğu aktarılan açıklamada “Filiz Karaoğlan’ın infaz erteleme kurumundan maksimum şekilde yararlanması, hapis cezasının alternatiflerinin değerlendirilip gerekirse cezanın konutta infazına karar verilmesi, çocuklarının ve kendi durumunun gözetilerek sağlıklı ve insan onuruna yaraşır şartlara en kısa sürede ulaşması, çocuklarıyla birlikte hapsedilen anneler için hapsetmeye alternatif yolların genişletilmesi ve geliştirilmesi; öte yandan anneleriyle tutulmak zorunda kalan çocukların gelişimlerine ve üstün yararlarına uygun şartlar yaratılması, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın meslek elemanları, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüm üretmesi” talep edildi.

    İMZA ATAN KURUMLAR

    1. Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi
    2. Ceza infaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği
    3. Çanakkale Kadın Dayanışması
    4. Çanakkale Kadın Platformu
    5. Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Girişimi
    6. Deli Dalgalar İnisiyatifi
    7. Demir Leblebi Kadın Derneği
    8. Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği
    9. Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği
    10. İnsan Hakları Derneği
    11. İnsan Hakları Gündemi Derneği
    12. Kadın Yazarlar Derneği
    13. Kadınlarla Dayanışma Vakfı
    14. Kaos GL
    15. Özgürlükçü Hukukçular Platformu
    16. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi
    17. Sosyal Dayanışma Ağı SODA
    18. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği
    19. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi
    20. Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı
    21. Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar
    22. Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu
    23. Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı
    24. Türkiye İnsan Hakları Vakfı
    25. Yeni Demokrat Kadın
    26. Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi
    27. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi
    28. Van Barosu

    (HABER MERKEZİ)

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Partilerde tepkiler bireysel ama kaynağı sistemsel

     Fatih POLAT
    Fatih POLAT

    Yargının görevi burun sürtmek mi?

     Kamil Tekin SÜREK
    Kamil Tekin SÜREK

    'FETÖ'cünün kızı

     Dr. Murat ÖZVERİ
    Dr. Murat ÖZVERİ

    ‘İşsizlik çağın vebasıdır’

     Zeki GÜL
    Zeki GÜL

    Sağlıklı yaşam

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Hey gidi Baba İshak, hey gidi Kahta
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAM Sennur Sezer Emek-Direniş Şiir ve Öykü Ödülleri başvuruları başladı
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Polatlı'da eğitim atışı sırasında patlama oldu, 5 asker yaralandı
    Polatlı'da eğitim atışı sırasında patlama oldu, 5 asker yaralandı

    Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı'nda, ağır silah eğitim atışı esnasında meydana gelen patlamada 5 asker yaralandı.

    TBMM'de "Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu" sonunda kuruldu
    TBMM'de "Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu" sonunda kuruldu

    TBMM Genel Kurulunda, beş siyasî partinin desteği ve oy birliği ile "Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu" kuruldu.

    Karaoğlan prematüre bebekleriyle cezaevinde kalıyor: İnfazı ertelensin
    Karaoğlan prematüre bebekleriyle cezaevinde kalıyor: İnfazı ertelensin

    28 kitle örgütü, 7 aylık prematüre ikiz bebekleriyle Patnos cezaevinde tutulan Filiz Karaoğlan'ın infazının ertelenmesi çağrısı yaptı.

    LC Waikiki’ye "Sendika düşmanlığına son ver" çağrısı
    LC Waikiki’ye "Sendika düşmanlığına son ver" çağrısı

    Tez-Koop-İş üyesi işçiler, LC Waikiki'nin kötü çalışma koşullarına, sendika düşmanlığına son vermesini ve atılan işçilerin geri alınmasını talep etti.

    GÜNCELLENDİ
    Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday olacak
    Adaylığı riske giren Burhanettin Kocamaz DP'den aday olacak

    İYİ Parti'den adaylığı riske giren Mersin adayı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'den aday olacak.

    Erdoğan: 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız
    Erdoğan: 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız

    Etimesgut'taki AKP seçim mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "20 bin öğretmenin atamasını daha gerçekleştireceğiz" dedi.

    İşçinin ücreti de primi de işsizlik fonundan
    İşçinin ücreti de primi de işsizlik fonundan

    Hükümetten patronlara bir kıyak daha: 1 Şubat-30 Nisan arasında işe girenlerin ücreti ve sigorta primi 3 ay boyunca işsizlik fonundan karşılanacak.

    Süleyman Soylu, tacizci polisi savundu
    Süleyman Soylu, tacizci polisi savundu

    "Hayatı kendi gibi düşünmeyenleri tacizle geçenlerin "Babası FETÖ'den ihraç, kardeşi DHKP-C'li proje kadın” üzerinden polisi ezmesine müsaade etmeyiz"

    “Nesli tükenen Beyaz gelincik görüntülendi” haberleri doğru değil
    'BEYAZ GELİNCİK GÖRÜNTÜLENDİ' HABERLERİ DOĞRU DEĞİL

    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece son buluyor
    Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları bu gece son buluyor
    2019'un ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi
    2019'un ilk Süper Ay'ı kendini gösterdi
    Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor
    Sony PlayStation Vita üretimini durduruyor
    Kanguru faresi görüntülendi haberleri gerçeği yansıtmıyor
    Kanguru faresi görüntülendi haberleri gerçeği yansıtmıyor
    GÜNCELLENDİ
    Gezi iddianamesi: Kavala ve 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi
    Gezi iddianamesi: Kavala ve 15 kişiye ağırlaştırılmış müebbet istemi

    Gezi Parkı eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Osman Kavala'nın da bulunduğu 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet istendi.

    GÜNCELLENDİ
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi
    Milas'ta maden ocağında göçük: 3 işçi yaşamını yitirdi

    Milas'ta maden ocağında yaşanan göçükte 3 işçinin cansız bedeni çıkarıldı. Olayla ilgili işletme sahibi 2 şirket yetkilisi tutuklandı.

    PSAKD şube başkanına ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası
    PSAKD şube başkanına ‘cumhurbaşkanına hakaret’ davası

    PSAKD Diyarbakır Şube Başkanı Cafer Koluman'a, 10 Ekim Katliamı'na ilişkin paylaşımı nedeniyle "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Konkordato talep eden Ulusoy Ulaşım iflas etti
    Konkordato talep eden Ulusoy Ulaşım iflas etti

    Daha önce konkordato talep eden Ulusoy Ulaşım Petrol Sanayi Ticaret Anonim Şirketi iflas etti.

    Kendini korumak için eşini vuran Aylin Mamuk'a 24 yıl ceza istemi
    Kendini korumak için eşini vuran Aylin Mamuk'a 24 yıl ceza istemi

    Kendisini işkenceden korumak için evli olduğu erkeği silahla vuran Aylin Mamuk'a savcı 24 yıl hapis cezası verilmesini talep etti.

    Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim temel haktır
    Dünya Anadili Günü: Anadilinde eğitim temel haktır

    21 Şubat Dünya Anadili Günü, her yıl birçok ülkede farklı etkinliklerle kutlanırken, yok edilen ve tehlike altındaki dillere dikkat çekildi.

    Erdoğan'ın AYM üyeliğine atadığı Yıldız Seferinoğlu yemin etti
    Erdoğan'ın AYM üyeliğine atadığı Yıldız Seferinoğlu yemin etti

    Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine atanan AKP'li eski vekil Yıldız Seferinoğlu, düzenlenen törenle yemin etti.

    GÜNCELLENDİ
    CHP'de liste tartışmaları bazı ilçe örgütlerini ayağa kaldırdı
    CHP'de liste tartışmaları bazı ilçe örgütlerini ayağa kaldırdı

    CHP Avcılar, Buca, Ödemiş ve Adalar ilçe örgütleri YSK'ye sunulan listelere tepki gösterdi. Ödemiş ve Adalar ilçe yöneticileri istifa etti.

    KEFEK’e açık mektup: Erkeğe saygılı eş tanımlamasını reddediyoruz
    KEFEK’e açık mektup: Erkeğe saygılı eş tanımlamasını reddediyoruz

    TKDF Başkanı Canan Güllü, KEFEK'e yazdığı açık mektupta İslam Konferansı Örgütü’nün ‘erkeğe saygılı eş’ tanımlamasını reddettiklerini söyledi.

    İmam, Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi
    İmam, Binali Yıldırım için cemaate dua ettirdi

    AKP’nin İBB adayı Binali Yıldırım, Eyüp Sultan Camii’ni ziyaret etti. Ziyarette cami imamı cemaate Yıldırım için dua ettirdi.

    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında 3 işçi işten atıldı
    Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında 3 işçi işten atıldı

    Kötü ve yetersiz yemekleri protesto eylemlerinin ardından Başakşehir Şehir Hastanesi inşaatında 3 işçi işten atıldı: Eylemin intikamı alınıyor.

    Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif övgüsüne CHP içinden tepki: Gerek yoktu
    Kılıçdaroğlu'nun Ozan Arif övgüsüne CHP içinden tepki: Gerek yoktu

    CHP Milletvekili Hakverdi, Kılıçdaroğlu’nun Ozan Arif’e yönelik övgü dolayı sözlerinden dolayı Alevi örgütlerinin tepki göstermesine “haklılar" dedi.

    Leyla Güven'in mahallesi ablukada: Polis olmasa ne gerginlik olacak!
    Leyla Güven'in mahallesi ablukada: Polis olmasa ne gerginlik olacak!

    105 gündür açlık grevinde olan Leyla Güven'in evinin çevresindeki polis ablukasını yerinde gördük, esnafla konuştuk.

    Karamollaoğlu'dan İdris Naim Şahin için 'etkin pişmanlık' açıklaması
    Karamollaoğlu'dan İdris Naim Şahin için 'etkin pişmanlık' açıklaması

    Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Seçilme şansı çok yüksek olarak gördük, kendisini aday olarak gösterdik.

    Çiğli'de işçilerin bağımsız meclis üyesi adayı Cihan İşçi oldu
    Çiğli'de işçilerin bağımsız meclis üyesi adayı Cihan İşçi oldu

    Çiğli'de işçilerin bağımsız belediye meclis üyesi DERİTEKS Örgütlenme uzmanı Cihan İşçi oldu. EMEP de Cihan İşçi'yi destekliyor.

    Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür
    Erdoğan: Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür

    Aile Bakanlığının Yaşlılık Şurası'nda konuşan Erdoğan, "Dinamik, genç nüfus yapısını sağlam tutmalıyız. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür" dedi.