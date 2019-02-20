Karaoğlan prematüre bebekleriyle cezaevinde kalıyor: İnfazı ertelensin

Hapisteki Çocuk Ağı tarafından yapılan açıklamada 7 aylık prematüre ikiz bebekleriyle Patnos cezaevinde tutulan Filiz Karaoğlan için infaz ertelenmesi istendi.

28 sivil toplum örgütünün imzaladığı açıklamada Filiz Karaoğlan’ın ikiz bebekleri Nazlı Zilan ve Şiyar Faik ile birlikte Patnos L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutulduğu belirtilerek; “Hapishane koşulları gözetildiğinde prematüre doğan ve şu an 7 aylık olan bebeklerin ve yeni anne olan Karaoğlan’ın sağlıklarından endişe duyulmaktadır” denildi.

"KOŞULLAR ÇOCUKLAR İÇİN UYGUN DEĞİL"

Açıklamada Filiz Karaoğlan’ın hamileliğinde toplamda bir yıllık infaz erteleme kararı verildiği fakat erteleme süresinin sone ermesine dayanılarak cezanın infazına başlandığı vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bebekler için hapishane idaresinden sağlanan ek gıdalar hazır meyve suları ve bisküvi tarzındaki bebek mamalarıdır. Bu gıdaların bebeklerin gelişimlerine uygun olmadıkları, sindirim sistemlerine uygun taze besinlere ihtiyaç duydukları bilinmektedir. Bunun dışında iklim koşulları, koğuşlardaki ağır nem ve hapishanedeki ısıtma sistemlerinin ve temiz hava sahasının yetersizliği de kolay hastalanmalarına sebep olmaktadır. Koğuşların kapasitelerinden fazla mahpus barındırması, koğuşta halı ya da yumuşak zemin olmaması, bebeklerin tüm zamanlarını annelerinin ranzasında geçirmeleri sonucunu getirmektedir; ayrıca doğaya erişimleri de olanaksızdır. Çocuklarının hapishane şartlarıyla verdiği mücadele, anneleri Filiz Karaoğlan için mahkeme kararında verilen cezaya ek bir cezalandırma olarak görülmektedir. Öte yandan çocuklar da mahpus yaşamı sürmektedirler.”

ULUSLARARASI SÖZLEŞMELER HATIRLATILDI

Kadın mahpuslara muameleleri düzenleyen Birleşmiş Milletler Bangkok Kuralları’nın, Türkiye tarafından da imzalanarak yükümlülük olarak kabul edilen metinler olduğu hatırlatılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu metinlere göre;

Yeni doğum yapan ve/veya emziren annelerin durumlarına uygun beslenme programları olması ve sağlık uzmanlarınca gözlenmeleri (madde 48),

Anneleriyle tutulan çocukların mahpus muamelesi görmemeleri (madde 49),

Çocukların gelişimlerinin sağlık uzmanlarınca gözlemlenmesi ve çocuklara devamlı sağlık hizmeti sağlanması (madde 51),

Çocuklara hazırlanan ortamın dışarıdaki şartlara olabildiğince yakın olmasının sağlanması (madde 51)

Taraf devletlerin yükümlülüklerindendir.”

‘ANNELERİYLE BİRLİKTE KALAN ÇOCUKLAR İÇİN DESTEK PROGRAMI YOK’

Türkiye hapishanelerinde anneleriyle birlikte tutulan 0-6 yaş arasındaki çocukların refahlarının sağlanması için herhangi bir destek programının olmadığı ifade edilen açıklamada şu bilgilere yer verildi:

“Kimi hapishanelerde açılmış olan kreşlerde ise kreş çağına gelmemiş çocuklar kabul edilmediğinden doğan çocukların ilk yılları koğuş içerisinde zor şartlarda geçmektedir. Mevzuattaki çeşitli düzenlemeler, çocuğun üstün yararı gözetilmeden sınırlı bir iyilik hali oluşturmaktadır. Bu halde çocukların tutulma şartları hiçbir şekilde iyileştirilmeden hapsetmeye yönelik tek taraflı bir tutum sergilenmektedir.”

Anneye ve çocuğa nitelikli ve gerekli hiçbir destek verilmeden hapsedilmelerinin, insan haklarının ihlal edildiğinin göstergesi olduğu aktarılan açıklamada “Filiz Karaoğlan’ın infaz erteleme kurumundan maksimum şekilde yararlanması, hapis cezasının alternatiflerinin değerlendirilip gerekirse cezanın konutta infazına karar verilmesi, çocuklarının ve kendi durumunun gözetilerek sağlıklı ve insan onuruna yaraşır şartlara en kısa sürede ulaşması, çocuklarıyla birlikte hapsedilen anneler için hapsetmeye alternatif yolların genişletilmesi ve geliştirilmesi; öte yandan anneleriyle tutulmak zorunda kalan çocukların gelişimlerine ve üstün yararlarına uygun şartlar yaratılması, konuyla ilgili Adalet Bakanlığı’nın meslek elemanları, sivil toplum örgütleri ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte çözüm üretmesi” talep edildi.

İMZA ATAN KURUMLAR

Antalya Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi Ceza infaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği Çanakkale Kadın Dayanışması Çanakkale Kadın Platformu Çocuklar İçin Daha İyi Bir Dünya Girişimi Deli Dalgalar İnisiyatifi Demir Leblebi Kadın Derneği Deniz Yıldızı Kadın Dayanışma Derneği Erzincan Katre Kadın Danışma ve Dayanışma Derneği İnsan Hakları Derneği İnsan Hakları Gündemi Derneği Kadın Yazarlar Derneği Kadınlarla Dayanışma Vakfı Kaos GL Özgürlükçü Hukukçular Platformu Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi Sosyal Dayanışma Ağı SODA Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İstanbul Şubesi Toplum ve Hukuk Araştırmaları Vakfı Toplumsal Dayanışma İçin Psikologlar Türk Tabipler Birliği Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kolu Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı Türkiye İnsan Hakları Vakfı Yeni Demokrat Kadın Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Van Barosu

Filiz Karaoğlan 6 aylık ikiz çocukları ile birlikte Patnos L tipi cezaevinde.



Kimseler ölmesin diye 2015'te yaptığı bir barışçıl eylem dolayısı ile 4 yıl ceza aldı.



Bebekler anneleri ile tahliye edilsin.



Bebekler yeni yılda özgür olsun !@adalet_bakanlik pic.twitter.com/9tWYNYBoCh — Mehmet Ali ASLAN (@HemmedAliAslan) 2 Ocak 2019

(HABER MERKEZİ)