20 Şubat 2019 19:14
TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın görevden alındı
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın görevinden alınarak yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı.
TCDD logosu
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, görevinden alındı. Apaydın’ın yerine vekaleten Ali İhsan Uygun atandı. Apaydın’ın, birbiri ardına yaşanan tren kazaları nedeniyle umre dönüşü görevden alınacağı ileri sürülmüştü.
İSA APAYDIN DÖNEMİNDE YAŞANAN TREN KAZALARI
- 6 Mayıs 2017 - Ankara-Kırıkkale hattında ilaçlama yapan trenin vagonu devrildi. Vagonun altında kalan işçilerden biri yaşamını yitirdi, 3 işçi yaralandı.
- 4 Ağustos 2017 - Elazığ’da yük treni devrildi, 2 makinist yaşamını yitirdi.
- 8 Temmuz 2018 - Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi yakınlarında yolcu treni devrildi, 25 kişi hayatını kaybetti.
- 13 Aralık 2018 - Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren, kılavuz trene çarparak kaza yaptı. Olayda 4 kişi ölürken 43 kişi de yaralandı.
(HABER MERKEZİ)